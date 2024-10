Existuje mnoho různých způsobů, jak si připravit lahodnou kávu. French press je jeden z nejlevnějších a nejjednodušších způsobů přípravy lahodného moku. Má to ale svá pravidla, a ta znají jen profesionálové.

French press existuje již téměř 200 let a překvapivě se od doby svého vzniku příliš nezměnil. Kromě estetického a ergonomického designu se presovač vždy skládal ze dvou základních součástí: válcové nádoby na kávu a pístového filtru.

Navíc se jeho použití neomezuje jen na přípravu kávy: french press můžete použít k přípravě čaje, výrobě mléčné pěny, a dokonce i ke scezení vývarů. Dokonce můžete narazit i na návod použití presovače k přípravě sangrie.

Tradiční kávové filtry absorbují mnoho olejů (a chuti) z kávových zrn a zachytí všechny malé kousky kávy, které mohou dodat kávě hlubší chuť. Při použití french pressu se káva louhuje, což přináší silnější a plnější chuť. A protože lze touto metodou snadněji kontrolovat teplotu vody, umožňuje french press větší kontrolu nad konečným výsledkem.

Použití této tradiční techniky přípravy kávy je jednoduché, ale opravdu to není o tom: nasypu, zaliju a zmáčknu píst. Výslednou chuť ovlivňuje nejen zvolený druh kávy, ale také teplota vody, hrubost mletí a doba louhování. To vše rozhodne o tom, zda vás bude vaše návštěva považovat za nadšeného baristu, nebo si příště dá raději čaj.

Jak na přípravu dokonalého french pressu?

Zdroj: Youtube

Správná hrubost

V ideálním případě byste měli do french pressu používat čerstvě namletou kávu. Tyto přístroje potřebují hrubší kávovou sedlinu než tradiční překapávače a umletím vlastních zrn si zajistíte správnou hrubost, která by měla mít konzistenci krystalového cukru nebo strouhanky. Přijde-li vám káva příliš hořká, zvolte příště o něco větší hrubost mletí.

Kolik kávy

Odpověď na otázku, kolik kávy dát do french pressu, závisí na velikosti vašeho pressu a na tom, kolik kávy připravujete. Na jeden šálek kávy (150 ml) potřebujete asi 8–15 g kávy (8 g = 1 vrchovatá kávová lžička mleté kávy).

Teplota vody

Kávu ve french pressu nikdy nezalévejte vroucí vodou. Ideální teplota je 94-95 °C. Jednoduše přiveďte vodu k varu a pak počkejte asi půl minuty, než sedlinu zalijete. Za tuto dobu by měla voda dostatečně vychladnout.

Použití této tradiční techniky přípravy kávy je jednoduché, ale opravdu to není o tom: nasypu, zaliju a zmáčknu píst

Jak dlouho louhovat?

Používání french pressu vyžaduje čas. Káva by se měla louhovat 4 minuty. Ale některé recepty doporučují až 6 minut. Můžete proto experimentovat, jaký čas bude nejlépe vyhovovat vašim chuťovým buňkám.

Vsypte kávu do konvice a zalijte vodou o správné teplotě a asi po půl minutě pomalu (ne příliš energicky, protože by se do kávy uvolnily hořké chutě) zamíchejte, aby se všechna sedlina rovnoměrně navlhčila, což zvýrazní chuť kávy. Poté počkejte další 3-4 minuty a kávu pomalu stlačte na dno. Netlačte příliš rychle, protože by se protlačilo zbytečně moc jemných částeček sedliny.

A voilà! Vaše káva je připravena k pití!

Pokud se vám všechna káva nevejde do šálku, přelijte zbylý nápoj do konvice, aby se káva dále nelouhovala. Po delším čase se totiž uvolňují kyseliny, které způsobují kyselost kávy a mohou dráždit žaludek.

TIP: Když budete rozlévat kávu do více hrnků, rozlévejte ji postupně, vždy do každého šálku jen trochu a několikrát dokola. Jinak by se stalo, že poslední hrnek bude plný jemných částeček, což nechcete.