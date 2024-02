5 second Studio

Kromě masopustních oslav, které se konají po celé České republice, můžete o víkendu vyrazit i na ochutnávku čokolády, street food festival, vepřové hody nebo noční prohlídku pivovaru.

Čokoládový festival v Plzni

Oslaďte si život a vyrazte do Plzně na ochutnávku čokolády

Od pátku do neděle můžete v Plzni ochutnat výběrovou čokoládu, skvělé pralinky a lanýže, originální nápoje a nejrůznější druhy cukrovinek. Připraven je bohatý doprovodný program pro děti a také stánkový prodej.



Kdy: 9.-11. 2. 2024

Kde: Plzeň, OC Olympia

Vstupné: zdarma

Info: www.cokoladovy-festival.cz

Pokud nemůžete za čokoládovými specialitami přijet, připravte si je doma. Ve videu najdete recept na úžasné pralinky s ganache a slaným karamelem:

Zimní futrování ve Žďáru nad Sázavou

Festival Zimní futrování ve Žďáru nad Sázavou nabídne ochutnávku desítek specialit z různých koutů světa

V sobotu 10. února se bude na náměstí Republiky ve Žďáru nad Sázavou konat street foodový festival s názvem Zimní futrování. Těšit se můžete na desítky specialit z různých koutů světa a také živá hudební vystoupení.



Kdy: 10. 2. 2024 od 10:00 do 15:00

Kde: Žďár nad Sázavou, náměstí Republiky

Vstupné: zdarma

Info: www.cityevent.cz

Vepřové hody v Příbrami

Vepřové hody v Příbrami potěší všechny milovníky zabijačkových specialit

Milovníci zabijačkových pochoutek by si měli naplánovat sobotní výlet do Příbrami, kde se budou v areálu Nový rybník konat vepřové hody. Ochutnáte prdelačku, jitrnice, jelita, tlačenku, zabijačkový guláš, škvarkové placky a spousty dalších dobrot. Počasí se bát nemusíte – připraveny budou vyhřívané stany.



Kdy: 10. 2. 2024 od 10:00 do 17:00

Kde: Příbram, areál Nový rybník

Vstupné: zdarma

Info: szm.pb.cz

Noční prohlídky pivovaru

Vyrazte do Třeboně na speciální noční prohlídku pivovaru

Neobvyklý zážitek pro příznivce zlatavého moku nabízí třeboňský pivovar Bohemia Regent. Každý pátek a sobotu se můžete společně s průvodcem a pochodní vydat na noční prohlídku pivovaru. Projdete se starým pivovarským podzemím, ochutnáte domácí chléb s pivovarskými kvasnicemi a můžete ochutnat i nefiltrované nepasterizované pivo v nově zrekonstruovaném pivovarském sklepě.



Kdy: 9.-10. 2. 2024 od 19:00

Kde: Třeboň, Trocnovské náměstí 124

Vstupné: 300 Kč

Info: www.pivovar-regent.cz

Masopustní veselí v plném proudu

Masopustní oslavy se budou konat po celé České republice

Druhý únorový víkend nabídne také spousty masopustních akcí, které se budou konat po celé České republice. Průvody masek, zabijačkové pochoutky, zábavný program a hudební vystoupení se chystají v Praze, Brně, Českém Krumlově, Chebu, Lanškrouně, Žamberku, Kroměříži, Ústí nad Labem a mnoha dalších místech. Podrobný přehled naleznete na stránkách Kudyznudy.cz.