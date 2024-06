Možná znáte tvrdý tvaroh jen jako posypku na ovocné knedlíky nebo vdolky a použít ho jako pomocníka na hubnutí by vás nenapadlo. Přitom jde o velmi kvalitní potravinu, která obsahuje velké množství bílkovin a skoro žádný tuk. Máme pro vás spousty tipů, jak ho zařadit do jídelníčku.

S doporučením zařadit tvaroh do jídelníčku se setkal asi každý, kdo se snaží zhubnout nebo navýšit svalovou hmotu. Nejčastěji se používá měkký tvaroh v alobalu nebo ve vaničce a na tvrdou variantou se zapomíná. Je to škoda, protože má ze všech druhů nejvyšší množství bílkovin. U měkkého tvarohu se tato hodnota pohybuje přibližně od 12 do 17 gramů bílkovin na 100 gramů, tvrdý tvaroh obsahuje ve stejném množství 22,5–26 gramů bílkovin.

Bílkoviny jsou pro hubnutí zásadní a tvrdý tvaroh patří mezi nejlepší zdroje

Předností je i nízký podíl tuku, který nedosahuje ani 1 %. Mimo to neobsahuje sůl, které máme obecně v jídelníčku více, než je vhodné. Výhodou je i jeho cena – za balení o hmotnosti 200 gramů (tedy min. 45 gramů bílkovin) zaplatíte přibližně 30 korun, což je ve srovnání s masem několikanásobně méně.

Tvrdý tvaroh je jedním z nejlepších zdrojů bílkovin

Jak se vyrábí tvrdý tvaroh?

Tvrdý tvaroh se řadí mezi nezralé sýry a vyrábí se vysrážením odstředěného mléka – nejčastěji kravského. Na rozdíl od jiných druhů sýra obsahuje minimum tuku i soli, zároveň patří mezi nejlepší zdroje vápníku, který je důležitý pro správný vývoj kostí i jejich pevnost a ovlivňuje i zdraví zubů. Pravidelná konzumace tvarohu tak může pomoci předejít osteoporóze neboli řídnutí kostí, vhodný je i pro dospívající děti a těhotné či kojící ženy.

Místo tučného sýra použijte tvrdý tvaroh. Hodí se k zelenině, luštěninám, bramborám i do těstovin

Tvrdý tvaroh při hubnutí

Jak už bylo řečeno, tvaroh patří mezi potraviny, které se pravidelně objevují v redukčních dietách. Pokud vám klasický měkký tvaroh příliš nechutná, už jste se ho přejedli anebo vám došly nápady, co s ním, zkuste ho vyměnit za tvrdý tvaroh. Překvapí vás jeho všestrannost, výhodou je i jeho neutrální chuť a pevnější konzistence. Do spousty jídel ho lze dobře schovat, a poměrně nenápadně tak zvýšit obsah bílkovin.

Přidejte tvrdý tvaroh do bílého jogurtu, díky bílkovinám vás snídaně nebo svačina zasytí na mnohem delší dobu

Příkladem je bílý jogurt, který rozhodně patří mezi velmi hodnotné a zdravé potraviny, na bílkoviny ale příliš bohatý není. Přidejte do něj kromě vloček, ovoce nebo granoly i rozdrobený tvrdý tvaroh – a máte skvělou snídani nebo svačinu plnou bílkovin, která vás zasytí na dlouhou dobu. To samé platí i o ovesné, pohankové, jáhlové, rýžové nebo jiné obilné kaši.

Tvrdý tvaroh můžete rozmixovat do smoothie

Nasladko i naslano

Tvrdý tvaroh můžete rozmixovat do smoothie, do těsta na banánové lívance nebo z něj připravit zdravý dezert do skleničky. Široké využití má také ve slané kuchyni – udělejte z něj pomazánku, smíchejte ho s lučinou nebo ho použijte místo slaného balkánského sýra do zeleninového salátu.

Lze ho dochutit jakýmkoli kořením nebo bylinkami – zkuste česnek, pažitku, bazalku, jarní cibulku nebo uzenou papriku, ve sladké kuchyni můžete použít skořici nebo vanilkovou esenci.

Těstoviny s bylinkami a tvrdým tvarohem

Tvrdý tvaroh můžete zamíchat do zeleninové polévky, luštěnin, brambor, těstovin, ke grilované zelenině – jednoduše ke každému jídlu, v němž potřebujete zvýšit obsah bílkovin. Nebojte se experimentovat. Jakmile si zvyknete tvrdý tvaroh používat, objevíte spousty dalších možností a chuťových kombinací. Odměnou vám bude vyvážený jídelníček, delší pocit sytosti a úbytek kil.

5 důvodů, proč zařadit tvrdý tvaroh do jídelníčku

Patří k nejlepším zdrojům bílkovin – převyšuje i kuřecí maso

Obsahuje vysoké množství vápníku

Má minimum tuku (do 1 % na 100 gramů)

Hodí se do sladké i slané kuchyně

Je levný