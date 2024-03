Kdo hází či lije do záchodu všechno možné, koleduje si o průšvih. Kromě ucpaného záchodu plýtváte vodou při splachování a znečišťujete životní prostředí. Přispíváte ke kontaminaci půdy i podzemní vody a ohrožujete sebe i další lidi a zvířata. Co záchodu nejvíc vadí?

Každý ví, že do záchodu patří obsah našich střev a močového měchýře plus toaletní papír. Tak se tím řiďme a do klozetu neházejme ani nelijme chomáče vlasů, zbytky jídel a oleje z kuchyně nebo ředidla a jiné. Včetně vlhčeného toaleťáku, o němž výrobce tvrdí, že je rozložitelný, pokud to nemá podložené seriózním testem. Jak to vše souvisí s efektem krátkozrakosti? Vysvětlení najdete na konci článku.

Tohle je patrně jediný případ, kdy záchodu nebude vadit plast, naopak mu pomůže:

Zdroj: Youtube

Dá se šetřením vodou ucpat klozet?

Nad vším, co více či méně často dáváte do záchodu (a neměli byste), se zkuste zamyslet z pohledu úsporných splachovacích toalet. Je super šetřit vodou a splachovat třeba 4,5 litry. Ale od menšího množství a proudu vody většinou chceme spláchnout to, co dříve. Což už se nemusí podařit stejně dobře.

close info voronaman / Shutterstock zoom_in Výhodné akce na toaleťák se musí využít, ať už bydlíte kdekoliv

Co do záchodu nepatří

Seznam zakázaných odpadků, s nimiž si vaše toaleta a potrubí nemusí poradit, je dlouhý, připomeňte si to nejhorší:

zbytky z kuchyně včetně olejů a tuků

vlhčené ubrousky, ruličky od toaleťáku

hygienické potřeby (uchošťoury, kondomy, zubní nitě…)

léky a léčebné pomůcky (vadí i kontaktní čočky)

technické oleje, barvy, rozpouštědla a další chemikálie

chomáče vlasů, chlupů i podestýlka pro kočky

close info New Africa / Shutterstock zoom_in Kočkomilci to asi vědí, my ostatní se patrně podivíme. Vážně existuje splachovatelné stelivo?

Pozor na mini odpad, přesto vadí

Kontaktní čočky, ať už je používáte často, nebo výjimečně, někdy doslouží. Protože se z větší části vyrábí z plastu a nejsou biologicky odbouratelné, do záchodu nepatří. Jinak by se dostávaly v podobě mikroplastů do našich vod a v podobě kalu z čističek na naše pole a následně pak do potravního řetězce zvířat a pak i lidí.

Odemknout anketu (esc) close warning_fill Hlasovat v anketě mohou jen přihlášení uživatelé. Přihlásit Čím se vám povedlo ucpat záchod? Zbytky jídel z kuchyně. • 50 % success_fill Zbytky jídel z kuchyně. Vlastně ani nevím. Ale povedlo se. • 50 % success_fill Vlastně ani nevím. Ale povedlo se. Vlhčenými ubrousky, o nichž výrobce tvrdil, že jsou splachovatelné. • 0 % success_fill Vlhčenými ubrousky, o nichž výrobce tvrdil, že jsou splachovatelné. Hlasovalo: 10

Nevylévejte do záchodu oleje a tuky z kuchyně

Zbytky jídel vyhoďte do směsného nebo tříděné odpadu, jinak budete podporovat potkany v kanalizaci. A současně i potenciální „trombózu“ kanalizačního potrubí. Například oleje fungují jako lepidlo, v potrubí vznikají mastné krusty.

Použitý jedlý olej či jiný jedlý tuk sbírejte do plastových lahví a vyhoďte do speciální popelnice, mapu těchto popelnic najdete tady. Případně do směsného odpadu. Anebo ho odvezte do některého sběrného dvora.

Žádné chemikálie a léky

Do záchodu nevylévejte ani zbytek barvy z malování nebo ředidla, případně starý motorový olej. Tady se dočtete, že můžou vytvářet nebezpečné plyny a negativně ovlivnit i čištění vod. Tyhle nebezpečné složky odpadu patří do sběrných dvorů. A prošlé nebo nepoužívané léky odneste do lékárny.

Nevhazujte vlhčené ubrousky, uchošťoury a jiné pomocníky

Jednorázové vlhčené ubrousky se vyrábí například z netkané celulózy. A i když neucpou záchod, může se jim to podařit někde v kanalizaci. Jakmile se nahromadí mraky těchto oblíbených pomůcek, hrozí dokonce i prasknutí kanalizace. Stejně tak můžou jednorázové vlhčené ubrousky poškodit technologii čištění odpadních vod. Podobný nešvar představují vlhčený toaleťák, uchošťoury či hygienické vložky.

Co spojuje vlasy a dentální nitě?

Jsou tenké, přesto záchodu a potrubí vadí. Vlasy i chlupy se rády shlukují, vytváří chomáče, na něž se velmi dobře chytají další nečistoty. Dentální nitě se zase rozmotávají do podoby tenké pavučiny (sítě).

Navíc se dentální nitě vyrábí třeba z teflonu nebo nylonu, tedy z materiálů, jež nejsou biologicky odbouratelné. Je zpravidla otázka času, kdy a kde začnou dělat neplechu.

Efekt krátkozrakosti aneb Kdyby byla kanalizace a příroda jen vaše

Představte si, že bydlíte v místě, kde není kanalizace. Pak byste si museli vybrat mezi žumpou, septikem a čističkou odpadních vod. Za co si zaplatíte, to nebudete zbytečně ničit. Dáte si velký pozor, co do záchodu hodíte či vylijete. A jsme u takzvaného efektu krátkozrakosti, kdy člověk řeší jen to, co ho bezprostředně obklopuje, a "nevidí" dál.

Totéž platí pro přírodu – kdyby byla vaše, určitě ji nebudete ničit ani znečišťovat. Zkuste stejně přistupovat i k záchodu a odpadnímu potrubí.

Zdroj: trideniodpadu.cz, komwag.cz, idnes.cz