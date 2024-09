Koupání psa je někdy nevyhnutelné, zejména pokud se váš mazlíček vyřádil v bahně. Jak často ale koupat psa, aby to bylo pro jeho zdraví prospěšné? Přinášíme vám praktické rady a tipy, jak udržet vašeho psa čistého a zdravého bez zbytečného rizika podráždění pokožky.

Správná frekvence koupání psa závisí na několika faktorech, jako je plemeno, typ srsti, životní styl a zdravotní stav. Většina psů nepotřebuje časté koupání, pokud nejsou špinaví nebo nezapáchají. Doporučuje se psa koupat jen tehdy, když je to nezbytné. Základní pravidlo zní: koupejte psa tak málo, jak je to možné, ale tak často, jak je to nutné.

Štěňata jsou na koupání citlivější, a proto je lepší se vyhnout častému kontaktu s vodou. Při každé koupeli totiž dochází k narušení ochranné vrstvy kůže, což může způsobit suchost a podráždění.

Proč je příliš časté koupání škodlivé?

Psí pokožka je přirozeně chráněná vrstvou lipidů, která slouží jako ochrana proti vlivům prostředí a dehydrataci. Tato vrstva obsahuje tuky a bílkoviny, známé také jako maz, které chrání pokožku psa.

Příliš časté mytí může tuto ochrannou vrstvu narušit, což vede k problémům, jako je svědění, zarudnutí nebo nadměrné olizování. Pokud se takové problémy neléčí, může to vyústit v bakteriální infekce nebo lysiny v srsti.

Nezapomínejte, že pokud má váš pes citlivou kůži nebo trpí kožními problémy, je důležité se poradit s veterinářem, který vám doporučí vhodné řešení.

Jaký šampon vybrat pro vašeho psa?

Šampon je dalším důležitým faktorem při koupání psa. Vždy používejte šampony, které jsou určené přímo pro psy, protože lidské šampony mohou obsahovat složky, které mohou psí kůži dráždit. Na trhu existují speciální šampony pro psy s citlivou pokožkou, pro alergiky nebo pro psy s problémovou srstí.

Pokud váš pes reaguje na šampon podrážděním, měli byste vyzkoušet hypoalergenní produkty, které jsou šetrné a vhodné pro citlivé jedince. Klíčem je minimalizovat použití chemických látek a zvolit přípravky s přírodními ingrediencemi.

Další tipy na péči o srst vašeho mazlíčka najdete níže ve videu:

Zdroj: Youtube

Jak správně umýt psa?

Aby koupání psa proběhlo hladce a bez stresu, je důležité dodržet několik kroků:

Příprava srsti: Před koupáním psa důkladně vykartáčujte, abyste odstranili nečistoty a odumřelé chlupy. To zajistí lepší přístup šamponu k pokožce. Kontrola teploty vody: Voda by měla být příjemně teplá, ale ne horká. Ideální je vyzkoušet teplotu na předloktí, kde je pokožka citlivá. Sprchování od nohou: Začněte sprchovat psa od nohou směrem k hrudi a břichu, a až nakonec umyjte hlavu, která je velmi citlivá. Zabraňte přímému stříkání vody do očí a uší. Šamponování a oplachování: Šampon rozetřete rovnoměrně po srsti a nezapomeňte na důkladné opláchnutí, abyste odstranili všechny zbytky přípravku.

Co dělat, když se váš pes nerad koupe?

Někteří psi nemají koupání rádi. Mohou být nervózní nebo dokonce panikařit. Pokud váš pes patří mezi ty, kteří se při koupání bojí, následující tipy vám mohou pomoci: