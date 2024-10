Špínu na ručníku vidíme všichni, ale ty statisíce bakterií už ne. A určitě se nechcete utírat právě bakteriemi. Jak často prát ručníky, aby byly hygienické? Doporučujeme zlatou střední cestu. Navíc poradíme, jak se o ručníky starat během jejich používání.

Nikdo se nechce utírat do špinavého ručníku, na druhé straně je mnohdy zbytečné prát ručníky po jednodenním použití. Co je ideál? Přečtěte si, co říká mikrobioložka. A pak se podívejte na video a zjistíte, že neexistuje jeden správný názor, a radu odbornice podělte alespoň dvěma.

Podívejte se, co roste na ručníku:

První praní? Hned po nákupu ručníků

Nový ručník nejprve vyperte, až pak ho začněte používat. Důvodů je celá řada: nikdy nevíte, kdo na něj před vámi sahal. Vypráním se také nastartuje savost ručníku. Zbavíte se volných nití i zbytků barviv a chemie, kterou na ručníku zanechal výrobní proces. A u froté se ještě dobře utáhnou smyčky.

close info Kateryna Artsybasheva / Shutterstock zoom_in Mírně vlhké ručníky lze dosušit na otopném žebříku (jinak ale platí, že vyprané ručníky na otopný žebřík nepatří)

Jak často prát ručníky podle mikrobioložky

Někdo by nejraději pral ručník po 1 dnu používání, jiný si s tím neláme hlavu a pere klidně i za 2 týdny. Co je správně? Ručníky perte alespoň jednou týdně, doporučuje mikrobioložka Manal Mohammed z londýnské University of Westminster. A dodává, že ideální je teplota praní 60 °C, a pokud jsou ručníky obzvlášť špinavé, lze je vyprat dokonce na 90 °C. Nicméně pokud použijete bělidlo, podle odbornice stačí teplota praní 40 °C.

Jak často ručníky opravdu prát

Jenže... Dnes už málokdo pere prádlo včetně ručníků za vysokých teplot. A používání bělidla zase není vhodné při každém praní (v některých případech používání bělicích složek výrobci vysloveně nedoporučují). Proto se jako zlatá střední cesta jeví vyprat ručník po 3 až 4 dnech používání, což doporučují i odborníci ve videu a stejně tak i mnozí čeští prodejci ručníků. Ovšem když se vám ručník nezdá v kondici, klidně ho dejte do koše se špinavým prádlem ještě dříve.

Ostatně mikrobiolog Charles Gerba z University of Arizona si nebere servítky a uvádí, že pokud používáte ručníky pravidelně jen pár dnů , pak se utíráním na vaši kůži dostane více bakterií E. coli, než kdybyste strčili hlavu do toalety a spláchli.

Nepřehánějte to, ani nepodceňujte

Samozřejmě ručníky netřeba prát hned, do koše na špinavé prádlo je hoďte, až budou opravdu suché. Po jednodenním používání se většinou odkládají ručníky u lidí, kteří mají extrémně citlivou pokožku nebo infekční problém.

Opakované použití ručníků je lepší pro životní prostředí, pro vaši peněženku i pro jeho trvanlivost. Ovšem jakmile ucítíte podivný zápach, který přetrvá i na vysušeném ručníku, vyperte ho bez ohledu na dobu používání.

close info New Africa / Shutterstock zoom_in Ručníky je lepší nežehlit. Žehlička stlačí jednotlivé smyčky, ty se můžou polámat, pak méně sají vodu

Proč stačí nižší teplota

Právě proto, že ručníky pereme častěji a prací přípravky jsou účinnější, teplota 40 až 60 °C se jeví jako dostatečná. I s ohledem na likvidaci nežádoucích mikroorganismů.

Současně platí, že to mnozí z nás stále přehání s množstvím pracího prostředku, dáváme ho více. Což není pro udržení kvality ručníku dobře, ručníky tím hrubnou. Nicméně špína a nečistoty jsou pryč.

Jak omezit "předávání" mikroorganismů

Zašpiněný ručník nikdo nebude dlouho používat, špína je vidět hned. Ale nežádoucí mikroorganismy nevidíte, navíc se ve vlhkém prostředí rozmnožují neskutečnou rychlostí.

Proto se vyplatí ponechat používané ručníky pověšené tak, aby se navzájem nedotýkaly. A ještě lépe - když jsou hodně vlhké, rozložte je na sušák, ale nedávejte na topení. Případně je svěřte sušičce, abyste zabili nebo zpomalili růst bakterií. Nezapomeňte: ručníky jsou jako rtěnka nebo dobrý přítel - nepůjčují se.