Vypiplali jste si koťátko, a teď když je z něj dospělý jedinec, si neumíte představit, že byste ho pustili ven? Ale co dělat, když vaše šelma mňouká na chodbě přede dveřmi a chce do světa? Začněte ji pomalu zvykat na venkovní prostředí a uvidíte, že se jistě vrátí domů.

Pokud jste majitelem kočky, určitě víte, jak jsou tyto malé šelmy zvědavé a rády prozkoumávají neznámá místa. Zkuste jim to dopřát, určitě budou šťastnější! Navíc má pobyt venku i vliv na lepší fyzickou kondici koček, snižuje stres a posiluje jejich lovecké dovednosti.

Ale než otevřete dveře a necháte vaši kočku prozkoumat svět, je důležité se ujistit, že je na toto dobrodružství připravena a že zajistíte její bezpečnost.

Připravte okolí pro vaši kočku

Prvním krokem k tomu, aby se vaše kočka mohla vydat ven, je příprava jejího prostředí. Zajistěte tedy, aby vaše zahrada nebo dvůr byly bezpečné. Pokud bydlíte blízko silnice, zaopatřete plot tak, aby kočka nemohla snadno utéct.

Dále zvažte přidání bezpečného úkrytu venku, kam se vaše kočka může schovat, pokud se vyděsí, v nepřízni počasí nebo se cítí ohrožena. Také se ujistěte, že má přístup k čisté vodě a že je oblast chráněna před divokými zvířaty či jinými kočkami.

Začněte pomalu

Pokud je vaše kočka zvyklá na život v bytě, může být první výlet ven velkým šokem. Proto je důležité začít s krátkými návštěvami pod dohledem. Tyto krátké výlety pomáhají kočkám zvyknout si na nové pachy, zvuky a pohledy bez přehlcení.

Můžete také ze začátku použít postroj a vodítko, abyste měli nad svou kočkou kontrolu. I když se to může zdát jako omezení, pomáhá to kočkám cítit se bezpečně, když prozkoumávají venkovní prostředí.

Kočku naočkujte

Nezapomeňte také kočku chránit před nemocemi a parazity. Naočkujte ji a ideálně jí dejte obojek proti parazitům nebo antiparazitní pipetu. Kočka by také měla mít obojek se jménem a kontaktním číslem. Můžete zvážit i mikročip, díky kterému lze vaši kočku snadno identifikovat a vrátit, pokud by se ztratila.

Podívejte se, jak správně aplikovat antiparazitní obojek, níže ve videu:

Zdroj: Youtube

Jak naučit kočku vrátit se domů

Jednou z největších obav majitelů koček, které chodí ven, je, že se jejich mazlíček může ztratit. Abychom tomu předešli, je důležité učit kočku, jak se vrátit domů. To zahrnuje trénink na přivolání a chválu, když se kočka vrací. Například pokaždé, když se vrátí domů, dejte jí pamlsky a pochvalte ji. To ji bude motivovat k návratům.

Navíc je dobré mít více vchodů do domu nebo bezpečných míst, kudy se kočka může vrátit, pokud se jedno stane nedostupným. To mohou být například kočičí dvířka, která jsou uzamknutá tak, aby do domu nemohl nikdo jiný.