Odstranění zažloutlých skvrn v záchodové míse nemusí být náročné ani drahé. Stačí využít prostředky, které máte často doma. Vaše toaleta bude opět zářit čistotou a vy se nebudete muset stydět před návštěvami.

Zažloutlé skvrny v toaletní míse jsou problémem, který trápí každého, kdo se potýká s tvrdou vodou. Tyto skvrny vznikají v důsledku minerálních usazenin, které se časem nahromadí na povrchu keramiky.

Nejenže záchodová mísa vypadá nevzhledně, ale často také vyvolává obavy o hygienu. Přemýšlíte, co by na to řekla návštěva? Už se nemusíte bát! Máme pro vás řešení, které je nejen efektivní, ale také šetrné k životnímu prostředí a vaší peněžence.

Chemie není vždy to nejlepší řešení

Mnozí z nás sahají po silných chemických prostředcích, které slibují zázraky. Ovšem tyto produkty často obsahují agresivní látky, jako je chlornan sodný. Ten sice dokáže povrch záchodové mísy vybílit, ale za jakou cenu?

Opakované používání těchto prostředků může poškodit glazuru a vytvořit na ní mikroskopické trhliny, do kterých se pak usazuje ještě více nečistot. Navíc mohou chemikálie způsobit škody na dalších částech toalety, jako jsou panty nebo prkénko. Proto je lepší se poohlédnout po šetrnějších, přírodních alternativách.

Vsaďte na sílu octa a jedlé sody

Jedním z nejúčinnějších a zároveň nejšetrnějších prostředků na odstranění žlutých skvrn v záchodové míse je obyčejný ocet v kombinaci s jedlou sodou. Tento jednoduchý trik, který zvládnete během pár minut, vám pomůže zbavit se usazenin a vrátit toaletě její původní lesk.

Postup:

Nejprve připravte toaletu na čištění – odstraňte co nejvíce vody z mísy. Můžete to udělat buď pomocí kelímku, nebo mísu spláchněte a zastavte přívod vody. Do hrnce nalijte 1 litr octa a přiveďte jej k varu. Do vroucího octa přidejte 1 polévkovou lžíci jedlé sody a směs dobře promíchejte. Nalijte připravenou směs do záchodové mísy a nechte působit několik hodin, ideálně přes noc. Ráno dočistěte mísu záchodovou štětkou a důkladně opláchněte.

Další tipy na odstranění žlutých skvrn si můžete prohlédnout níže ve videu:

Zdroj: Youtube

Jak odstranit odolnější skvrny? Pomocí hadru a octa

Pokud jsou žluté skvrny obzvlášť odolné, můžete zkusit trik s hadrem. Namočte starý hadr do octa a rozložte jej po vnitřním povrchu mísy, včetně skulin pod okrajem. Nechte působit přes noc a ráno dočistěte kartáčem. Tento postup je ideální pro ty, kdo chtějí mít toaletu dokonale čistou bez zbytečné námahy.

Další osvědčené metody: Ocet, sůl a borax

Pokud chcete ještě více posílit účinek octa, zkuste jej kombinovat s hrubou solí. Mírně zahřejte ocet, nalijte jej na sůl a směs naneste na skvrny. Nechte působit několik hodin, poté opatrně seškrábněte usazeniny a opláchněte čistou vodou.

Další účinnou metodou je použití boraxové pasty. Smíchejte borax s vodou v poměru 1 : 1 a naneste na skvrny. Po 20 minutách působení skvrny přetřete kartáčem a spláchněte. Tento postup je velmi efektivní na jednotlivé skvrny, ale lze jej použít i na větší plochy.

Kyselina citronová jako poslední záchrana

Pokud doma nemáte ocet nebo borax, může vám pomoci kyselina citronová nebo čerstvá citronová šťáva. Ohřejte půl litru vody a přidejte do ní 4 lžíce kyseliny citronové nebo citronové šťávy. Poté použijte kartáč a vyčistěte záchodovou mísu. Tento přípravek je účinný i na odstranění rzi.