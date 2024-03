Také často vyhazujete prošlé potraviny z lednice nebo spíže? Nejste v tom sami. Ve světě se ročně vyhodí až třetina nakoupeného jídla, což je zhruba 1,3 miliardy tun. Trpí jak planeta, tak i naše peněženky. Jak z toho ven? Inspirujte se našimi tipy.

Velké oči má občas při nakupování snad každý. Někde vás zláká sleva, jindy vás zase přemůžou chutě. Často pak na sýr nebo jogurt schovaný vzadu v ledničce zapomenete. Přitom není tak těžké zamezit plýtvání potravinami. Stačí držet se následujících tipů.

1. Připravte si nákupní seznam potravin

Než vyrazíte na nákup do obchodu, zkuste si připravit jídelníček na týden. Poté projděte svou lednici a spíž a sepište si, jaké suroviny a v jakém množství budete na vaření potřebovat. Ne vždy jde vše podle plánu, ale díky základní představě snáze koupíte jen věci, které skutečně využijete.

2. Nakupujte jídlo s plným žaludkem

Na nákup vyrazte s plným žaludkem. Lépe pak odoláte lákadlům číhajícím v regálech a chladicích boxech. Pokud vás snadno zlákají akce typu 2 + 1 a nabídky rodinných balení, snažte se na nákupy chodit méně často a zásobujte se z nich na delší dobu.

3. Kontrolujte datum spotřeby potravin

Při nakupování hlídejte hlavně datum spotřeby a zboží v akci kupujte jen v takovém množství, které zvládnete sníst. U výhodných nabídek se soustřeďte na déle trvanlivé potraviny.

4. Potraviny správně uskladněte

Aby potraviny dlouho vydržely, potřebují vhodné skladování. Zjistěte si, kde se jaké surovině daří nejlépe, a kam naopak nepatří. Do lednice můžete uložit ovoce, například jablka, jahody, maliny, borůvky nebo třeba švestky. Svědčí také mrkvi a další kořenové zelenině. Naopak rajčata, cibule, brambory, citrusy a tropické ovoce v ní neprospívají.

Maso je vhodné uchovávat v dobře uzavřeném obalu, aby nekontaminovalo ostatní potraviny. Chléb a pečivo nenechávejte v igelitových sáčcích, ale raději je zabalte do látkové utěrky, v ní déle vydrží a nezačnou plesnivět.

5. Zpracovávejte zbytky jídla

Mezi nejčastější zbytky patří přílohy, které můžete následující den snadno využít k přípravě nového jídla. Pokud si nevíte rady, spoustu inspirace najdete na internetu.

Nezbavujte se odřezků ze zeleniny, lze z nich připravit chutný zbytkový vývar. Své využití najdou i mírně prošlé potraviny nebo ty nevhodné k přímé spotřebě. Například déle otevřené mléčné výrobky se hodí do pečení, stejně jako přezrálé banány nebo scvrklá jablka.

6. Potraviny zamrazte

Co s potravinami, o nichž víte, že je skutečně nespotřebujete? Ty, které to umožňují, zamrazte. Nemusíte se toho bát u masa, ryb, uzenin nebo másla. Do mrazáku se hodí i bylinky, ořechy, pečivo, většina ovoce či oloupaná a nakrájená zelenina. Po uvaření není naopak vhodné zmrazit přílohy, tedy brambory, rýži a těstoviny. Nemrazte ani smažené pokrmy a ty se smetanou, jogurtem či mlékem.