Pár mravenců doma nikomu nepřekáží. Pokud se vám ale po kuchyni začne procházet celý zástup, je třeba zasáhnout, aby nezlikvidovali vše, co jim přijde do cesty. Vyzkoušejte následující tipy, jak se jich zbavit bez chemie.

S mravenci už se netrápí pouze obyvatelé venkovských stavení, ale čím dál častěji už se vyskytují dokonce i v panelákových bytech. Během roku se objevují ve dvou vlnách.

Před nástupem zimy hledají úkryt před chladem zrzaví faraoni a od jara do podzimu pak nastává sezóna malých černých zvědavých mravenců obecných, proti kterým nezabírá ani prevence v podobě pečlivého úklidu.

Proti mravencům každého nejprve napadne použít některý z chemických prostředků. Jejich účinnost ale není úplně stoprocentní a už vůbec by se neměly používat v kuchyních nebo v domácnosti s domácími mazlíčky a dětmi. Vyzkoušejte proto osvědčené přírodní prostředky, které mravence zlikvidují zrovna tak.

1. Aromatické bylinky

Využijte proti mravencům aromatické bylinky, jako je třeba máta, řebříček, cibule, skořice, kari, pálivá paprika, ocet nebo citronová šťáva. Narafičte je přímo do mravenčích stezek a můžete si být jistí, že mravenci se nasměrují jinam. Až ale látky vyčichnou, mravenci se vrátí zpět.

2. Křída

Použít můžete také obyčejnou bílou křídu. Nakreslete na zem čáry kolem míst, kudy mravenci pronikají do interiéru. Uhličitan vápenatý obsažený v křídě mravence spolehlivě odpuzuje.

Rozdrcenou křídu můžete také rozsypat na zahrádce okolo rostlin, které chcete ochránit před mravenci a slimáky. Po dešti je samozřejmě nutné aplikaci opakovat.

A jak se zbavit mravenců na zahradě? Podívejte se na praktické tipy níže ve videu:

Zdroj: Youtube

3. Citron

Obyčejný citron je proti mravencům účinnější, než by se mohlo zdát. Důkladně pokapejte citronem všechny pukliny, kterými k vám mravenci lezou, a do rohu umístěte plátky citronové kůry. Je to ideální přírodní metoda hubení mravenců v kuchyni.

4. Pepř

Mravenci k vám přišli hledat cukr a setkají se s pepřem. Jeho vůně je dráždí. Pepřovou ochranu můžete aplikovat například na zadní část poliček ve spíži nebo přímo do mravenčí kolonie, pokud je příliš blízko vašeho domu.

5. Octová zálivka

Mravenci nesnášejí pach octa. Připravte si roztok ze stejného poměru vody a octa. Pokud máte doma rozprašovač, použijte jej k rozprášení octa na mravenčí kolonii nebo k patě domu, kudy pronikají štěrbinami dovnitř.