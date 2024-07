S protivnými octomilkami se setkal asi každý z nás. Jakmile se v domácnosti jednou objeví, je těžké se jich zbavit. Množí se neuvěřitelnou rychlostí. Nic ale není nemožné, existuje mnoho způsobů, jak se jich zbavit. Inspirujte se našimi radami.

Octomilka je malá muška, která měří v rozmezí od 1 do 6 mm. Díky tomu, že tento hmyz miluje přezrálé a hnijící ovoce, říká se jí také vinná, octová, banánová či ovocná muška. Nejznámější je octomilka obecná, ale existuje celkem 2 000 druhů.

Octomilky se velmi rychle množí. Do přezrálého ovoce takřka ihned nakladou vajíčka. Denně naklade samička 30 až 50 vajíček, přičemž plné vylíhnutí dospělého jedince trvá pouhých 7 dní. Jak tedy tento koloběh přerušit a nežádoucích octomilek se zbavit? Vyzkoušejte následující tipy.

Prevence je základ

Nikdy nenechávejte zralé ovoce na kuchyňské lince. Když ovoce dozrává a začíná kvasit, ovocné mušky se rázem objeví. Zralé ovoce tedy ukládejte do chladničky a to dozrávající dávejte do papírových sáčků na kuchyňskou linku. Chlad zpomaluje zrání ovoce a vývoj mušek. Jak ovoce dozrává, degraduje a uvolňuje etanol, který přitahuje mouchy.

Ani mokré utěrky nebo hadry na nádobí nenechávejte v kuchyni. Snažte se je každý den prát nebo je měňte za čisté. Pomoci může i vyčištění odtoku v kuchyňském dřezu jablečným octem. Mušky se totiž rády množí v odtoku, kde se často zdržují kousky hnijícího ovoce a zeleniny.

Ovocné mušky si můžete nevědomky přinést domů z obchodu s potravinami. Aby tedy octomilky neskončily ve vaší kuchyni, je třeba umýt ovoce a zeleninu hned po příchodu domů.

Nezapomeňte zkontrolovat odpadkové koše. Je známo, že ovocné mušky kladou vajíčka do odpadkových košů, čímž zhoršují zamoření.

Pokud se kolem vaší popelnice octomilky hemží nebo pokud chcete takové situaci předejít, vyneste koš a popelnici vytřete silným čisticím prostředkem, například bělidlem. Před dalším použitím se ujistěte, že je zcela suchá.

Spoustu dalších užitečných rad najdete níže ve videu:

Zdroj: Youtube

Tipy, jak se zbavit octomilek

1. Past na mouchy z jablečného octa

Z této pasti se octomilky jen tak nedostanou. Naplňte misku nebo sklenici jablečným octem a přikryjte potravinovou fólií. Do ní pak udělejte několik malých dírek. Ocet přiláká mušky, a jakmile se dostanou dovnitř, neuniknou zpátky ven.

2. Pomohou esenciální oleje

Ovocné mušky nemají rády silné vůně. Zkuste tedy povolat do boje proti octomilkám bazalku. Rostlinku umístěte poblíž mísy s ovocem nebo ovoce posypejte natrhanými lístky bazalky. Zkusit můžete také namočit houbičku na nádobí do levandulového oleje nebo umístit cedrové kuličky na kuchyňskou linku.

3. Použijte zbytky alkoholu nebo sodovky

Poslední zbytky vína, piva nebo limonády využijte tak, že necháte otevřené nádoby poblíž. Ovocné mušky budou přitahovány jejich vůní a vždy si najdou cestu dovnitř. Poté lahve nebo plechovky naplněné muškami jednoduše zlikvidujte.