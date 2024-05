Bojíte se po dlouhém dni v práci nebo po běhání zout boty, aby se z nich nezačal linout nepříjemný zápach? Máme pro vás několik osvědčených tipů, jak své obuvi vrátit svěžest a zbavit se nežádoucího odéru.

Smrdí vám boty? Nejdříve zjistěte příčinu. Často za zapáchající obuví stojí nesprávná hygiena nohou a špatná strava. Omezte nebo vyřaďte tedy ze svého jídelníčku kořeněná jídla a alkohol.

Vybírejte si také obuv z kvalitních materiálů a boty skladujte na suchém a dobře větraném místě. Pokud tyto rady dodržujete, a přesto vám boty zapáchají, může být na vině také nemoc, jako je cukrovka, mykóza nebo hormonální poruchy. A jak se zbavit zápachu?

1. Dejte boty na slunce

Je to 100% přírodní a bezplatný způsob, jak se zbavit nepříjemných pachů z bot. Rozvažte šněrování, zvedněte jazyk co nejvýše a nechte boty několik hodin na slunci. UV paprsky přirozeně ničí bakterie.

Tímto způsobem výrazně odstraníte nepříjemné „aroma“. Jen si pamatujte, že kožené nebo semišové boty není vhodné vystavovat slunečním paprskům dlouhou dobu.

2. Mrazák také funguje

Nízká teplota ničí bakterie, které způsobují nepříjemný zápach, což výrazně přispívá k osvěžení vašich bot. Začněte tím, že je vložíte do uzavřeného sáčku na zip a poté přes noc vložíte do mrazničky.

3. Použijte jedlou sodu

Soda bicarbona je známá pro své schopnosti absorpce zápachů. Jednoduše nasypte do každé boty trochu sody a nechte ji působit přes noc. Ráno sodu vysypte a užijte si svěží vůni. Tento postup můžete opakovat podle potřeby.

Jak prát boty v pračce? Podívejte se na správný postup níže ve videu:

4. Kočkolit odstraní nepříjemný zápach z bot

Pokud máte doma kočku, víte, že stelivo je skvělým pohlcovačem zápachu. Vaše kočka se určitě neurazí, když si před vysypáním steliva do jejího záchodku nasypete trochu do bot. Počkejte několik hodin a obsah poté vysypte do koše.

5. Kvalitní ponožky tvoří polovinu úspěchu

Ne každý chce do ponožek investovat, ale nekvalitní ponožky se rychle propotí, „smrdí", a i díky tomu vzniká nepříjemný propocený zápach ve vaší obuvi.

Do práce, na večírky a i letní turistiku zvolte jednoznačně bavlněné ponožky se syntetickými příměsmi, jakými jsou polyamid, elastan a polypropylen s ionty stříbra.

V zimě vás příjemně zahřejí ponožky z vlny merino, které kromě pocitu tepla poskytují i pocit sucha, protože ponožky z vlny merino odvádějí vlhkost. Ideální ponožky, které vám zaručí suché nohy a boty, jsou i bambusové ponožky.