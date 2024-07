Máte doma horko a nevíte, jak se ochladit? Pokud ani ventilátor nezabírá, zkuste si vyrobit domácí klimatizaci. Zabere vám to jen chvilku a nebude to bolet ani vaši peněženku.

Pokud máte doma k nevydržení, vzduch v místnostech se ani nehne a v noci nemůžete spát, máte na výběr několik možností. Můžete investovat do klasické nástěnné klimatizace, která ale i s instalací stojí k 20 000 Kč. Navíc vlastní instalace je náročná a vyžaduje i drobné stavební úpravy.

Další variantou je mobilní klimatizace. I ta vás ale vyjde minimálně na 5000 Kč, což není zrovna málo. Co byste ale řekli na funkční pokojovou klimatizaci, která vás nebude stát ani celou tisícovku? Musíte si ji sice vyrobit svépomocí, ale zvládne to každý.

Na výrobu budete potřebovat:

4 až 5 dvoulitrových PET lahví naplněných vodou a zamrazených

polystyrenový termobox velký alespoň na 4 PET lahve

malý ventilátor určený pro odvětrání toalet, koupelen a kuchyní

dlouhý přívodní kabel

plastové koleno s úhlem 90°

ostrý řezací nůž

Návod na domácí klimatizaci

Nejprve si připravte box. Do víka vyřízněte otvor tak velký, aby se do něj vešel ventilátor. A do protilehlého rohu pak udělejte díru o průměru, jako je plastové koleno. Buďte opatrní, aby se vám polystyren nezlomil.

Teď si zahrajte na elektrikáře. Podle návodu zapojte ventilátor k napájecímu přívodnímu kabelu. Pokud máte hotovo, tak ventilátor umístěte do jednoho z vyřezaných otvorů. Druhý otvor nyní bude sloužit pro plastové koleno. Důležité je, aby byly skutečně umístěny v protilehlých rozích, a vzduch uvnitř tak mohl dobře cirkulovat. Jako těsnění můžete použít lepicí tavnou pistoli.

Na závěr už jen naplňte krabici zmrazenými lahvemi, šňůru od ventilátoru zastrčte do elektrické zásuvky a za chvíli se můžete těšit z nové klimatizace, která dokáže ochladit vzduch i na 9 °C. Princip spočívá v tom, že ventilátor vhání studený vzduch ze zmrzlých lahví do místnosti přes koleno. Led v PET lahvích vydrží pár hodin, ale určitě si dejte včas zamrazit další.

Trochu upravený návod na domácí klimatizaci najdete i níže ve videu: