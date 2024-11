New Africa / Shutterstock

Citrony najdeme téměř v každé kuchyni. Při nesprávném skladování se ale mohou rychle kazit a ztratit své vitaminy a šťavnatost. Kde je nejlepší místo pro jejich uložení, aby zůstaly čerstvé co nejdéle? Přečtěte si, jak citrony správně skladovat, aby vám vydržely v perfektním stavu i několik týdnů.

Skladování citronů se zdá být jednoduché, ale i drobné chyby mohou vést k tomu, že plody rychle ztrácí svoji svěžest. Citrony mají tendenci rychle vysychat. Dalším častým problémem je plíseň na jejich povrchu. Jak tedy skladovat citrony správně? V tomto článku najdete rady a triky, které vám pomohou udržet vaše citrony v té nejlepší kvalitě.

Jak dlouho vydrží citrony čerstvé při správném skladování?

Správné skladování může prodloužit čerstvost citronů na několik týdnů, dokonce i měsíců. Když citrony uložíte na kuchyňské lince, rychleji ztratí vlhkost a začnou se kazit. Ideální teplota pro skladování citronů je chladnější, ale ne příliš nízká, proto je nejlepší uložit je do lednice. Skladování v uzavřeném plastovém sáčku nebo skleněné misce v lednici může výrazně zpomalit proces vysychání a zabraňuje růstu plísní.

Proč je nevhodné skladovat citrony v mrazáku?

Mrazák se pro mnoho potravin zdá jako záchrana, ale u citronů to tak nefunguje. Nízké teploty způsobují, že citrony ztrácejí texturu a šťavnatost, čímž ztrácejí i svou původní chuť a aroma.

Pokud však chcete citrony zamrazit, je lepší nejdříve z nich vylisovat šťávu a tu následně zamrazit ve formičkách na led. Takto získáte malé porce citronové šťávy, kterou můžete použít podle potřeby.

Další úžasný tip, díky kterému vaše citrony vydrží až jeden rok

Jak správně skladovat citrony na kuchyňské lince?

Pokud preferujete mít citrony po ruce na kuchyňské lince, můžete je skladovat i zde, ale měli byste se řídit určitými pravidly. Uložte je do mísy, ideálně do keramické nebo skleněné, a vyhněte se přímému slunci a tepelným zdrojům. Tímto způsobem můžete citrony uchovávat pár dní, ale pokud plánujete delší skladování, je lepší přemístit je do lednice.

Tipy a triky pro dlouhodobé skladování citronů

Pro dlouhodobé skladování je klíčové zajistit citronům optimální vlhkost a zabránit přístupu vzduchu. Pokud máte větší zásobu citronů, zkuste je rozdělit do jednotlivých plastových sáčků s trochou vzduchu a uložte je do ledničky.

Citrony tak nebudou vystaveny přílišnému vysychání. Můžete také citrony namočit do mírného roztoku octa a vody, což pomáhá zabíjet případné bakterie na jejich povrchu.