Mrazák je skvělý pomocník v domácnosti. Nejenže pomůže uchovat přebytky ze zahrádky, díky němu můžete mít vždy po ruce zásoby pro nečekané situace. Aby však mraznička plnila svou funkci správně a potraviny si zachovaly původní kvalitu, je důležité vědět, jak do ní jídlo správně ukládat.

Jedním z nejdůležitějších kroků při skladování potravin v mrazáku je jejich správné uspořádání. Potraviny by měly být uspořádány tak, aby se zabránilo jejich nežádoucímu rozmrazení při častém otevírání dvířek. Potraviny, které používáte nejčastěji, by měly být snadno dostupné, zatímco méně používané potraviny mohou být umístěny hlouběji v mrazáku.

Nezapomeňte také označit potraviny datem zmrazení. To vám pomůže udržet přehled o tom, jak dlouho jsou potraviny v mrazáku, a zajistit, že budou spotřebovány včas.

Do krabičky, nebo sáčku?

Důležité je, v čem jednotlivé potraviny mrazíte. Pokud je totiž uchováváte v nevhodných obalech, můžete jim ubrat na chuti i životnosti. Pokud budete používat krabičky, nejprve se ujistěte, že do chladu mohou.

Sáčky pak umisťujte dostatečně daleko od sebe, aby k sobě nepřimrzly. Ve veškerých nádobách, které do mrazáku přijdou, by pak mělo být co nejméně vzduchu.

U listových zelenin, jako je špenát, se vyplatí nechat je zmrazit na táce po listech zvlášť. Až poté je umístěte do sáčku či vhodné krabičky. Díky tomu nebudete mít při rozmrazování velkou slepenou kouli.

Nápoje, jako je víno, káva či sirup, můžete uchovávat v tvořítku na led. Snadno pak získáte víno na vaření, ledovou kávu či základ vychlazené šťávy. Nikdy nedávejte do mrazáku nápoje ve skleněných lahvích. Mohou totiž prasknout.

Ještě doma nemáte pořádný mrazák? Podívejte se, podle jakých kritérií ho vybrat:

Zdroj: Youtube

Jak skladovat ovoce v mrazáku

Většinu ovoce můžete bez obav zamrazit. Při teplotě okolo -18 °C vám vydrží i rok. V zimě tak oceníte letní sklizeň při pečení či třeba do šťáv. Čím dříve ale ovoce z mrazáku sníte, tím lépe. V mrazu totiž rychleji ztrácí například vitamin C.

Nejvíce se do mrazu hodí bobulové ovoce, jako je rybíz, borůvky, maliny. Třešně, meruňky či broskve je vhodnější před zamrazením odpeckovat.

Jak skladovat zeleninu v mrazáku

Pokud vám letos vyrostlo hodně špenátu, hrášku či medvědího česneku, určitě si je můžete zamrazit do zásoby. Kořenové zeleniny, jako je mrkev či celer, je vhodné nejprve očistit a nakrájet na kostky.

Větší šťavnatosti zeleniny dosáhnete, pokud ji před mrazením spaříte v horké vodě a pak rychle zchladíte ve studené. Pokud vám ale zbyly okurky, ředkvičky či třeba kedlubny, raději z nich udělejte salát či pomazánku. Do mrazáku nepatří ani vařené brambory.

Jak skladovat maso a ryby v mrazáku

Maso je lepší si nejprve naporcovat a mrazit ho po jednotlivých porcích. Pokud máte zbytky na polévku, zamrazte si je zvlášť. Běžné maso vám v mrazáku vydrží šest až osm měsíců.

Pokud schováváte mleté, měli byste ho spotřebovat do čtyř měsíců. Nikdy ale maso před zamrazením nesolte. Ryby zamrazujte čerstvé a vykuchané a spotřebujte je nejpozději do čtvrtroku.