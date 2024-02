Pořádný batoh do města je všestranný pomocník. S jeho výběrem to ale není jen tak. Určitě si chcete pořídit batoh, který splňuje všechny vaše potřeby a bude po dlouhá léta vaším věrným pomocníkem. Proto vám přinášíme několik rad a tipů, jak si batoh správně vybírat.

Batohy se vyrábí v celé řadě velikostí, a to zhruba v rozmezí od 10 do 30 litrů. Sáhněte však jen po takovém, který s malou rezervou pojme vše, co potřebujete mít neustále při ruce, nebo s sebou s určitou pravidelností nosíte.

Nejčastěji se prodávají batohy s velikostí 20 až 30 litrů, do kterých se pohodlně vejde notebook i vybavení na odpolední běžecký trénink či nákup pro přípravu večeře.

TIP: Do města se příliš nehodí batohy vybavené síťovaným nosným systémem, jehož výztuhy dávají zádům vypouklý tvar. Důvod je prostý, do modelu v této kategorii vložíte počítač nebo desky jen s obtížemi. A pokud už se vám to povede, zaberou daleko více místa než v batohu se zády rovnými.

Čím víc kapes, tím lépe

Dostatek různých kapes vám značně usnadní život, protože vám umožní uložit vše tak, že už nikdy nebudete muset nic zdlouhavě hledat. Dejte si ovšem pozor na to, abyste se všude bez problémů dostali i při úplném naplnění batohu.

Patřičnou pozornost věnujte i kvalitnímu polstrování na dně a po stranách, které dokáže ztlumit nechtěné nárazy, a zamezit tak jeho poškození nebo poškození předmětů uvnitř.

Náruživé sportovce jistě potěší snaha některých výrobců naprosto oddělit pracovní náčiní od vybavení pro trénink. Setkat se tak můžete například s modely, které mají samostatnou, a hlavně odvětrávanou sekci pro uložení bot, nebo integrovaný vak na vlhké oblečení.

Výrazné bezpečnostní prvky

Pestré a zářivé barvy, jako je žlutá nebo oranžová, reflexní prvky nebo dokonce blikačka. Díky této kombinaci máte jistotu, že budete viditelní i za zhoršených světelných podmínek. Myslete na to, že za tmy vidí řidič chodce s reflexními doplňky na 10násobně delší vzdálenost než bez nich.

Vychytávka pro „skejtaře”

Skateři mají speciální druh batohů s popruhy na přichycení skateboardu a vyztuženými zády. V tomto případě jde ale hlavně o funkci módního doplňku, takže se mohou nosit i na výlet, nebo do školy.

A na závěr, před konečným rozhodnutím si zjistěte, z čeho je váš favorit vůbec vyroben. Vzhledem ke každodennímu použití má smysl pouze koupě batohu, který je vyrobený z odolného či nepromokavého materiálu. Někteří výrobci garantují i kvalitu zipů, které se nezasekávají.