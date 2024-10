Zima už je na cestě, a pokud si přejete prožít dlouhé zimní noci v pohodlí a teple, je čas zamyslet se nad vhodnou přikrývkou a polštářem. První chladné dny jsou ideálním připomenutím, že lehká letní deka už nestačí. Jak ale vybrat správnou přikrývku a polštář na zimu?

Správná zimní přikrývka poskytuje hřejivé objetí, které pomáhá lépe spát během dlouhých, chladných nocí. Přikrývky vybírejte podle izolačních vlastností. Na zimní období se doporučují přikrývky s vyšší hřejivostí, které chrání před chladem lépe než ty určené na léto.

Je však důležité myslet i na materiál výplně. Ačkoliv by se mohlo zdát, že silnější přikrývka znamená větší teplo, skutečný tepelný komfort závisí hlavně na druhu výplně. Mezi oblíbené přírodní materiály patří peří, vlna či hedvábí, které poskytují skvělou izolaci. Pro alergiky jsou pak vhodné přikrývky z hypoalergenních materiálů, jako je polyester. Tyto přikrývky nejen dobře odvádějí vlhkost, ale jsou také snadno pratelné.

Praktické řešení představují sety, které kombinují lehčí letní přikrývku s teplejší variantou pro zimní měsíce. Spojení obou vrstev během zimy poskytuje skvělou ochranu i v těch nejchladnějších obdobích roku.

Polštář: Základ dobrého spánku

Kromě teplé přikrývky je důležité věnovat pozornost i výběru polštáře, který má podporovat hlavu, krk a páteř tak, aby nedocházelo k nepřirozeným polohám během spánku. Lidé spící na boku by měli zvolit vyšší a pevnější anatomický polštář, zatímco pro spánek na zádech je vhodnější středně tvrdý polštář. Pro ty, kdo spí na břiše, je ideální nízký polštář, který minimalizuje zatížení krční páteře.

Další užitečné tipy k tomu, jak vybrat přikrývku, najdete níže ve videu:

Zdroj: Youtube

Vyberte si antibakteriální přikrývku pro zdravější spánek

Současné technologie umožňují výrobu přikrývek a polštářů s antibakteriální úpravou, což vytváří bezpečnější prostředí pro spánek. Tyto produkty ničí mikroorganismy a brání jejich množení, čímž pomáhají udržovat přikrývky čisté a bez roztočů i po opakovaném praní. Tento typ přikrývky ocení především alergici a lidé trpící na časté dýchací problémy, kteří potřebují maximální hygienu a komfort.

Zahřeje i povlečení z mikroplyše

Kdo ještě neměl v posteli mikroplyš, nepoznal, co je vyspat se opravdu do růžova. Stejně jako mikroplyšové povlečení, i mikroplyšové prostěradlo vás bude v posteli doslova hýčkat. A to nejen svou hebkostí, ale i tím, že vás vždycky zahřeje, a to i na první dotek. Bude vás hřát, ale zároveň ho nepropotíte. Je také vhodné pro alergiky. Jeho údržba je pak velice snadná. Stačí jej vyprat na klasický program při teplotě 40 °C, a i když rychle schne, sušičku na šetrný program můžete také použít.