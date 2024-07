Chcete, aby váš domov voněl svěže a příjemně, ale nechcete utrácet za drahé osvěžovače vzduchu plné chemikálií? Vyrobte si svůj vlastní domácí osvěžovač! V tomto článku se dozvíte tři jednoduché a účinné metody, jak si vytvořit osvěžovač pomocí esenciálních olejů, želatiny nebo sušených bylinek.

1. Esenciální oleje ve spreji

Jedním z nejjednodušších způsobů, jak si vyrobit osvěžovač vzduchu, je použití esenciálních olejů a vody. Tento typ osvěžovače je ideální pro rychlé a snadné osvěžení místnosti.

Potřebujete:

1 šálek destilované vody

1 lžíce jedlé sody

10-20 kapek esenciálního oleje (např. levandule, citron, eukalyptus)

malá láhev s rozprašovačem

Postup:

Do malé misky nasypte jedlou sodu, nakapejte esenciální oleje a dobře promíchejte. Poté přidejte směs do láhve s rozprašovačem. Nalijte destilovanou vodu do láhve a dobře protřepejte, aby se vše spojilo.

Před použitím vždy protřepejte a poté nastříkejte do místnosti dle potřeby. Tento sprej je skvělý pro okamžité osvěžení a můžete jej použít i na textilie, jako jsou závěsy nebo koberce.

Chcete si vyrobit domácí difuzér? Podívejte se na jednoduchý návod níže ve videu:

Zdroj: Youtube

2. Domácí gelový osvěžovač vzduchu

Tento osvěžovač je nejen efektivní, ale také esteticky příjemný a lze jej umístit kamkoliv do vašeho domova.

Potřebujete:

1 šálek vody

želatina bez příchutě

1 lžíce soli

20-30 kapek esenciálního oleje podle vaší volby

potravinářské barvivo (volitelné)

skleničky nebo malé nádoby

Postup:

Přiveďte polovinu šálku vody k varu a přidejte želatinu. Míchejte, dokud se želatina nerozpustí. Přidejte sůl a míchejte, dokud se nerozpustí. Přilijte zbytek vody a dobře promíchejte. Přidejte esenciální oleje a případně potravinářské barvivo.

Nalijte směs do skleniček nebo nádob a nechte ztuhnout při pokojové teplotě. Hotové osvěžovače umístěte na různá místa v domě. Tento osvěžovač vydrží několik týdnů a můžete jej umístit do koupelny, ložnice nebo obývacího pokoje.

3. Sušené bylinky s citrusovou kůrou

Tento osvěžovač je nejen přírodní, ale také dodává vašemu domovu příjemnou vůni po dlouhou dobu.

Potřebujete:

sušené bylinky (např. levandule, rozmarýn, máta)

kůra z citronu, pomeranče nebo limetky

skleněné nádoby nebo látkové sáčky

esenciální oleje (volitelné)

Postup:

Nakrájejte citrusovou kůru na malé kousky a nechte ji důkladně vyschnout. Kůru pak smíchejte se sušenými bylinkami. Množství záleží jen na vás. Přidejte několik kapek esenciálního oleje, pokud chcete zvýšit intenzitu vůně.

Směs vložte do skleněné nádoby s víčkem nebo do sáčků. Umístěte nádoby nebo sáčky do skříní, šuplíků nebo na jiná místa, která chcete provonět.