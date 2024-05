Alobal doma používáme především na uskladnění potravin, grilování nebo pečení v troubě. Věděli jste ale, že ho můžete využít i jinak? Například na praní a žehlení. Pojďme si ukázat, jak ho v domácnosti využít.

Možná jste ani netušili, jaké možnosti využití alobal nabízí a k čemu všemu je dobrý. Můžete z něj vytvořit zarážky nebo rovnou boxy na různé drobnosti do koupelny. Anebo potřebujete trychtýř? Stačí srolovat dvě vrstvy alobalu do tvaru nálevky, a máte dostačující alternativu. A jak ho můžete dále využít?

Stříbro se bude blýskat novotou

Do misky nalijte hrnek vroucí vody a přisypte lžíci kuchyňské soli. Sůl dobře rozmíchejte a do tohoto roztoku dejte kousek alobalu. Potom do vody na pár vteřin dejte stříbrný šperk. Nakonec vyndejte a osušte. Pozor ale na dražší kameny, perly a zirkony. Těm by mohla tato metoda ublížit.

Připálený hrnec

Zmuchlaný alobal je také skvělým pomocníkem při čištění. Lze s ním třeba namísto drátěnky vydrhnout připálený hrnec. Spáleniny se rychle uvolní. Stejným způsobem můžete vyčistit i žehlicí plochu žehličky nebo rez z kovových povrchů.

Dejte alobal do myčky a pračky

Kuličku zmačkaného alobalu můžete přihodit do košíku na příbory do myčky. Nikdy už je nevyndáte plné bílých nebo rezavých flíčků.

Dvě až tři koule zmačkaného alobalu přihoďte také do pračky do bubnu k prádlu. Umačkejte je hezky do kulata, ať se ostré hrany někde nezachytí a prádlo nepoškodí. Během praní pomáhají mírnit projevy statické elektřiny a zamezují ulpívání nečistot, žmolků a chloupků na prádle.

Podívejte se na tento trik níže ve videu:

Zdroj: Youtube

Nabruste nůžky

Máte doma všechny nůžky tupé? Hliníkovou fólii překládejte, až vznikne šest vrstev na sobě. Nůžkami ji pak přestřihněte na 7–10 proužků, snadno a rychle je tím nabrousíte.

Ušetřete za vytápění

Pokud máte radiátor zapnutý naplno, a přesto je v místnosti stále chladno, zkuste na zeď za něj nalepit hliníkovou fólii. Teplo se od ní odrazí a místo toho, abyste vyhřívali zeď, bude sálat do místnosti. Koupíte i samolepicí odrazové fólie, s těmi se vám bude pohodlněji pracovat.