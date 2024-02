Rádi byste začali chovat slepice, abyste si mohli pochutnávat na domácích vajíčkách? I přesto, že je internet plný informací o tom, jak je chov snadný, že jej zvládne i úplný začátečník, je potřeba začátek chovu pečlivě zvážit. V tomto článku vám poradíme, co vše budete k chovu potřebovat.

Chov slepic se dnes opět vrací do našich zahrádek. Pro mnoho lidí totiž poskytuje lákavější variantu nežli vejce z drůbežárny nebo maso ze supermarketu. Pokud mají slepice možnost pobíhat venku a zobat trávu, odmění se vám kvalitními vajíčky a případně i chutným masem.

Dá se říct, že tito hrabaví ptáci sezobou téměř všechno a moc toho k životu nepotřebují. Stačí jim poctivá a láskyplná péče, ostatně jako každé živé bytosti. Pokud se chystáte s chovem začít, máme pro vás pár užitečných rad.

Zajistěte dostatečný výběh

Stejně jako lidé, potřebují i slepice mít svůj domov a venkovní prostor k příjemnému životu s dostatečným pohybem. Každá slepice potřebuje ke zdravému pohybu zhruba 20 až 30 m². Trochu méně určitě nevadí, ale klíčové je, aby byl tento prostor travnatý a slepice měly trávu k dispozici od jara do zimy.

Kousek výběhu vyhraďte popelišti, což je místo s pískem, hlínou a dřevěným popelem. Slepice si to hází do peří a tím se zbavují ektoparazitů. Nezapomeňte vytvořit i zastíněné místo, kde se slepičky mohou v létě schovat, aby nedostaly úžeh, nebo utéct před predátory.

Mnoho zajímavých tipů si můžete prohlédnout i níže ve videu:

Jak by měl vypadat kurník pro slepice

V kurníku musí být teplo a sucho, protože jsou slepice na prostředí velmi citlivé. Stejně tak nesnáší vítr, takže musí být izolovaný od průvanu. Nezapomeňte v kurníku na průhledné okno, přes které budou procházet sluneční paprsky a zahřívat ho.

Co se týče velikosti, na 3 až 5 slepic potřebujete 1 m². V kurníku musí být snášková hnízda a různě vysoké (a cca 5 cm tlusté) stojany na hřadování (bidla). Proč různě vysoké? Protože si na ně slepice sedají podle hierarchie. Pod ně položte podestýlku, díky které bude uklízení trusu o hodně jednodušší.

Kurník je třeba čistit 1 až 2x týdně od trusu, špinavé slámy a sena a samozřejmě nezapomeňte vyměnit podestýlku. Na jaře a na podzim je vhodné kurník vydezinfikovat, k čemuž je skvělé hašené vápno.

Jak krmit slepice

Sypat slepičkám krmení na dvorku, jak to vidíme v klasických filmech, není úplně nejlepší nápad. Především krmivo volně rozsypané po výběhu láká i další nevítané strávníky. A nejde jen o to, že budete živit myši a ptáky, ale především se výrazně zvýší riziko přenosu parazitů a nemocí z volně žijících živočichů na slepice. Proto se krmivo umisťuje zásadně do kurníku.

Pro co nejvyšší snůšku a dobrý zdravotní stav doporučujeme krmení kompletními krmnými směsmi, které jsou namíchané přesně pro dané plemeno a stáří slepiček. Samozřejmě lze zkrmovat i zbytky z vlastní domácnosti. Jako přilepšení je dobré i zelené krmivo, tedy prostě nasekaná tráva, která má vliv na sytější barvu žloutku.

Stejně jako všechna ostatní domácí zvířata, i slepice by měly mít stálý přístup k čerstvé vodě. Nejvhodnějším řešením jsou automatické napáječky. Nebudete tak muset denně doplňovat vodu do misky, kterou navíc budete muset i čistit, protože slepice ji zaručeně dokonale znečistí.