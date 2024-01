Chcete si bydlení zpestřit o pohled do akvária plného barevných rybiček? Pak byste měli vědět, co všechno taková akvaristika obnáší. Základem je výběr dostatečně velkého akvária a druhů ryb, které v něm budou žít. S tím vším vám rádi poradíme.

Mnoho lidí si myslí, že čím menší akvárium, tím snazší údržba. Je tomu ale právě naopak, a to proto, že u menších akvárií se hůře udržuje biologická rovnováha. Pokud už nyní víte, jaké rybičky byste si chtěli do akvária pořídit, velikost nádoby vybírejte podle maximální velikosti rybiček v dospělosti. Obecně se můžete řídit pravidlem, že na 1-2 cm velikosti ryby v dospělosti by měly připadat 2 litry vody. Vždy si ale zjistěte požadavky daného druhu.

Další nezbytnosti, které budete potřebovat

Pro správné založení akvária ale nebudete potřebovat jen dostatečně velkou nádobu, ale i několik praktických pomůcek. Základem je filtrace, která se určuje podle velikosti akvária. Ta má za úkol odstraňovat z vody nečistoty a škodlivé látky, čeřit hladinu a prokysličovat vodu.

Další důležité vybavení každého akvária je také vhodné osvětlení, vzduchování, topení a teploměr, vhodný substrát, dekorace a rostliny.

Nastartujte ekosystém

Když už má akvárium nainstalovanou techniku a je umístěné na svém místě, zábava ještě nekončí. Nyní přichází na řadu vaše trpělivost a čekat zhruba 3-4 týdny, až se v akváriu vytvoří ten správný ekosystém pro život. Teprve pak můžete rybičky umístit do nového domova. Pokud ale patříte mezi nedočkavce, můžete využít startovací akvarijní chemii, díky které se proces urychlí a vy budete moci rybičky umístit do akvária už po 24 hodinách.

Zdroj: Youtube

Jaké dekorace do akvária zvolit?

Do akvária určitě vyberte výživný substrát. Nasypte ho na dno ve zhruba 2 až 3centimetrové vrstvě a na něj pak nasypte písek, jemný štěrk, drť, dekorativní barevný štěrk apod. Důležité jsou také rostliny, které se podílejí na udržování biologické rovnováhy. Nejprve ale rostliny vyjměte z květináče a očistěte kořínky od minerální vaty. Rybičkám lze pořídit také nejrůznější skrýše.

Druhy rybiček pro začátečníky

Nikdy nevybírejte rybičky podle vzhledu, ale podle náročnosti. Mezi oblíbené druhy pro začátečníky patří:

paví očko

mečovky

platy

tetry

dánio

čichavci

bojovnice

krunýřovci