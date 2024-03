Pomalu přicházející nové roční období znamená kromě všech radostí také jarní úklid. Jak jej zvládnout co nejlépe? Inspirujte se našimi tipy.

Plánujete na víkend velký jarní úklid? Vypracujte si seznam! Když budete při jarním úklidu postupovat systematicky, ušetříte si drahocenný čas. Nejlepší je vzít jeden pokoj po druhém. Čistí se přitom zásadně od shora dolů.

Nejprve setřete prach ze všech povrchů jako jsou skříně, stoly, parapety a pokojové rostliny. V druhém kroku vysajte polstrování a nábytek. A teprve úplně na závěr umyjte podlahu. Jarní úklid je také vhodný k vytřídění starých věcí. Tudíž se také nabízí vyklidit z garáže staré harampádí a důkladně ji vyčistit.

Seznam úkolů pro každou místnost

Všeobecné:

umýt okna

vyprat záclony

vymést pavučiny ze stěn a stropů

otřít prach

umýt podlahy

Úklid kuchyně:

vyčistit pečící i mikrovlnou troubu

vyčistit digestoř

odmrazit a vyčistit lednici a mrazicí box

Úklid koupelny:

umýt umyvadlo, vanu a sprchu, především odtoky

umýt toaletu

vyčistit zrcadla

protřídit kosmetiku a úklidové prostředky

Úklid obývacího pokoje:

vysát sedací soupravu vysavačem (nejlépe s hubicí na čalounění)

vyklidit a vytřít poličky a skříně

Úklid ložnice:

vyvětrat, obrátit a vysát matrace

vyprat šetrně pokrývky nebo je odnést do čistírny

vyprat potahy na polštáře a záclony

Podívejte se, jak na jarní úklid podle Marie Kondo:

Zdroj: Youtube

Co budete na úklid potřebovat?

Na prach:

Na utírání prachu pomůže nejlépe měkký, lehce navlhčený bavlněný hadřík. Díky tomu se prach nezvíří. Vhodné jsou i hadříky z mikrovláken, které mají antistatický účinek. Opatrně s ním ale na dřevěný leštěný nábytek. Ten by mohly mikrovláknové utěrky poškrábat nebo poškodit jeho lesk.

Na okna:

Špinavá okna po zimě nejprve očistěte teplou vodou a nevynechejte ani žádné záhyby, kliky a žaluzie. Následně zvolte čisticí prostředek, jako například Clin, a okna doleštěte. Další tipy pro mytí oken najdete v tomto článku.

Na praní prádla:

Vyčistit peřiny a polštáře, které se neperou zas tak často, vyžadují silnějšího pomocníka, než jsou klasické prací prostředky, které běžně používáte. Může to být například Persil EXPERT, který vyčistí prádlo do hloubky vláken, a také účinně odstraní usazené nečistoty uvnitř pračky. Pro extra měkkost a jemnost vůni můžete do praní přidat aviváž Silan.

Stejně důkladně postupujte s úklidem šatní skříně. Sezónní oblečení, které jste protřídili, a rozhodli jste se, že si ho necháte, před uskladněním do skříně vyperte. Nezapomeňte ani na aviváž, aby prádlo hezky vonělo. Vyzkoušet můžete například nový Perwoll Triple Renew, který vyhlazuje vlákna, oživuje barvy a dodá vašemu oblečení svěží vůni.

Na spotřebiče:

Během jarního úklidu nezapomínejte ani na pravidelnou údržbu našich největších pomocníků – kuchyňský spotřebičů. Pokud je to možné, zkuste spotřebiče poodtahovat, zbavit je nečistot a uklidit prostor pod nimi. Spotřebiče jsou často vyrobeny z choulostivých materiálů, proto zvolte neabrazivní prostředky a jemné utěrky.

Spotřebičem, který jede na plné obrátky je myčka. Velký vliv na její výdrž má kvalita vody, ale také volba čisticích prostředků. Vyzkoušet můžete třeba kapsle Somat Excellance 5v1, které se postarají o čistotou mechanismu myčky, ale hlavně o zářivě čisté nádobí.

Tablety do myčky se dají využít i jinak, například na čištění bubnu pračky od mastnoty a nečistot, praní mastného a kuchyňského prádla, rychlého čištění odpadů nebo odstranění vodního kamene a rzi ze spotřebičů.