Pokud jste ještě nezkusili vařit s kapary, připravte se na novou posedlost. Tato ingredience je fantastickým doplňkem téměř každého pokrmu, kterému dodají pikantní slanou chuť a zajímavou texturu.

Co jsou kapary?

Kapary jsou nerozvinutá poupata kapary trnité, a přestože bychom je vzhledem k užití a chuti přiřadili k zelenině, technicky jde o ovoce.

Vytrvalé, sladce vonící kaparové keře rostou v celé oblasti Středozemního moře, nejčastěji na suchých stráních a zídkách. Pokud se poupata nesklidí, vykvetou v elegantní růžové či bílé květy, z nichž se na podzim vyvinou bobule. V řecké kuchyni se také využívají listy kapary trnité. Ovšem poupata jsou zdaleka nejoblíbenějším produktem této rostliny.

Sklizená poupátka se naloží buď do soli, nebo do slaného nálevu. Díky tomu se stanou úžasnou kulinářskou ingrediencí, která oživí jakýkoli pokrm a povýší ho na něco sofistikovanějšího.

Stejně jako u jiných kulinářských výrobků se i u kaparů liší jejich kvalita a cena. Kapary konzervované v soli mají výraznější a voňavější chuť než kapary konzervované ve slaném nálevu.

Nakládaná poupata se vyrábějí v různých velikostech, přičemž nejžádanější jsou ty menší: non-pareil (do 7 mm), surfines (7-8 mm), capucines (8-9 mm), capotes (9-11 mm), fines (11-13 mm) a grusas (14 a více mm).

Nakládané kapary skladujte jako jiné zavařené ovoce, třeba ve spíži. Po otevření je uchovávejte v lednici, kde přežijí dalších několik měsíců.

close info Angeles Balaguer z Pixabay.com zoom_in Pokud se poupata kapar nesklidí, vykvetou v elegantní růžové či bílé květy, z nichž se na podzim vyvinou bobule

Jak chutnají kapary?

Kapary mají jedinečnou chuť, která se nejlépe popisuje jako pikantní, kyselá a slaná, květinová i štiplavá, což jsou příchutě, které dodají každému pokrmu šmrnc. Takže pokud máte rádi pikantní, kyselé chutě, kapary jsou pro vás to pravé.

Vynikající je i nálev, ve kterém byly naloženy, proto ho v žádném případě nevyhazujte. Můžete jím dochutit salátovou zálivku nebo ho přidat do marinád.

Recept na tatarák s kapary

Zdroj: Youtube

Co se dělá s kapary?

Těžko byste hledali pikantní pokrm, kterému by přidání kaparů neprospělo. Můžete je smažit na másle nebo olivovém oleji, použít jako základ omáček, přidat do vařených i pečených jídel, nebo je dát do pokrmu těsně před podáváním.

Výborně se kombinují s chutěmi Středomoří. Lze je nasypat na těstoviny, výborně se snoubí s rybami a mořskými plody, lze je dát jen tak na chleba se smetanovým sýrem.

Ve středomořské kuchyni se kapary často používají jako předkrm, protože povzbuzují chuť k jídlu. Kaparové listy naložené v oleji nebo octu se mohou podávat k dezertnímu vínu a sýru.

Výjimečně se používají i do sladkých jídel, na ostrově Salina dokonce kapary kandují a přidávají do zmrzliny.

close info Ben Scherjon z Pixabay.com zoom_in Výborně se kombinují s chutěmi Středomoří. Lze je nasypat na těstoviny, výborně se snoubí s rybami a mořskými plody

Kapary a zdraví

Tato slaná „bombička“ dokáže víc než jen dráždit chutě. Kapary jsou plné zdraví prospěšných látek. Obsahují antioxidanty, které pomáhají udržovat vaše tělo fit a mohou působit protizánětlivě.

Kapary po česku

Protože u nás se teplomilným keřům kapary nedaří, můžete si vyzkoušet alternativní recepty na výrobu falešných „kapar“. Můžeme zaručit, že v pokrmech zahrají stejně dobře, jako ty originální.

Pampeliškové kapary

Ingredience na jednu skleničku:

200 g pampeliškových poupat

1–2 kávové lžičky soli

50 ml 8% octa

150 ml vody

Postup: