Křupavé kedlubny obsahují minimum kalorií, hodně vlákniny a taky spoustu prospěšných látek. Jíst můžete nejen bulvu, ale i listy, které jsou dokonce ještě zdravější.

Kedlubna neboli brukev zelná kedluben patří do čeledi brukvovité, a je tedy příbuzná se zelím, květákem a brokolicí. Odrůdy se mezi sebou liší velikostí bulvy a také zbarvením – koupit i pěstovat můžeme kedlubny bílé, zelené, načervenalé až fialové.

Čím tmavší zbarvení kedlubna má, tím je bohatší na přírodní barviva antokyany, které mají mnoho pozitivních účinků na zdraví. Příznivě například působí na kardiovaskulární systém a snižují riziko některých nádorových onemocnění.

Už jste zkoušeli kedlubnovou polévku? Je snadná a chutná výborně! Podívejte se na video food bloggera pana Cuketky, v němž najdete postup krok za krokem.

Zdroj: Youtube

Hubněte s kedlubnou

Kedlubna by měla mít své pevné místo v každém vyváženém jídelníčku a v redukčním obzvlášť. Při hubnutí je totiž skvělým pomocníkem hned z několika důvodů. V první řadě je nízkokalorická – 100 gramů obsahuje pouhých 23 kalorií.

Současně je skvělým zdrojem rozpustné i nerozpustné vlákniny, které výrazně prodlužují pocit sytosti, podporují dobré trávení, prospívají zdraví střev a mimo to pozitivně ovlivňují hladinu cukru a cholesterolu v krvi. Kedlubna skvěle chutná samotná, jako součást zeleninových salátů, pomazánek, polévek a můžete ji i upéct.

close info AS Foodstudio / Shutterstock zoom_in Kedlubny jsou plné zdraví prospěšných látek a mají minimum kalorií

Zdravé srdce, pevné nervy

Předností kedlubny je i vysoký obsah vitaminů a minerálů – patří mezi ně například vitamin C, vitaminy skupiny B, kyselina listová, draslík, vápník, železo i hořčík. Pravidelnou konzumací podpoříte imunitu, kardiovaskulární i nervový systém, kedlubna pomáhá také regulovat hormony a je doporučována při potížích s menstruací. Mimo to zvyšuje odolnost proti stresu a zlepšuje kvalitu vlasů, nehtů i pokožky.

close info Silvia ND / Shutterstock zoom_in Kedlubnové hranolky

Jak často jíst kedlubnu?

Pokud chcete využít potenciál kedluben na maximum a získat pro své tělo to nejlepší, dejte si během sezony jednu bulvu minimálně 4x týdně, ideálně denně. Vhodná je i pro děti od 6 měsíců. Na pozoru by se měly mít pouze osoby s onemocněním žaludku a dvanáctníku, kterým by kedlubny (především starší a dřevnatější) mohly způsobit obtíže.

close info NoirChocolate / Shutterstock zoom_in Plněné kedlubny s houbami, cibulí a mrkví

Nezapomeňte na listy!

Kedlubny jsou oblíbené pro svou svěží, křupavou a jemnou dužinu, většina lidí ale zapomíná, že konzumovat lze i kedlubnové listy. Možná vás překvapí, že co do obsahu cenných látek jsou ještě bohatší než bulva. Připravit z nich můžete „špenát“ k masu, hodí se do polévek, salátů, můžete je upéct jako chipsy nebo z nich připravit aromatické pesto.

close info C Teubner / Shutterstock zoom_in Kedlubnová polévka

Kedlubnový salát s mrkví a jablkem

Ingredience:

1 velká kedlubna

2 mrkve

1 jablko

3 polévkové lžíce jogurtu

sůl, pepř

citronová šťáva

čerstvá petrželka nebo kopr

close info Elena Shashkina / Shutterstock zoom_in Kedlubnový salát s mrkví a jablkem

Příprava: