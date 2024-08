Aromatický kerblík používala v kuchyni i Magdalena Dobromila Rettigová a díky svým příznivým účinkům na zdraví patřil patřil mezi hojně využívané bylinky v lidovém léčitelství.

Kerblík (Anthriscus cerefolium) je jemná, aromatická bylina, která je často využívána v kuchyni pro své delikátní, lehce nasládlé aroma, které připomíná kombinaci petržele, anýzu a estragonu. Pochází z oblasti Středomoří a Malé Asie, odkud se rozšířil do Evropy a dalších částí světa. Díky své chuti a vůni se stal oblíbenou ingrediencí zejména středomořské kuchyně. Běžně se ale objevoval i v českých receptech – s oblibou ho používala například Magdalena Dobromila Rettigová.

close info yoshi0511 / Shutterstock zoom_in Kerblík je velmi oblíbený ve středomořské kuchyni

V lese i na zahradě

Půvabná bylina patří do čeledi miříkovitých, stejně jako petržel, kopr nebo koriandr. Je to jednoletá bylina, která dorůstá do výšky 30 až 60 cm. Listy kerblíku jsou jemně členěné, podobné listům petržele, ale s měkčí texturou a světlejší zelenou barvou. Květy jsou drobné, bílé a uspořádané v okolících.

close info Jananz / Shutterstock zoom_in Kerblík lesní roste ve volné přírodě

K nejrozšířenějším druhům patří kerblík třebule a kerblík lesní. Oba mají prakticky totožnou chuť i účinky. První jmenovaný se pěstuje pro kulinářské účely a jako léčivka, dobře vám poroste na zahradě i v truhlíku. Kerblík lesní se přirozeně vyskytuje ve volné přírodě podél lesních cest, potoků či řek a platí za plevel, kterého se poměrně těžko zbavuje.

Jak prospívá zdraví?

K přednostem kerblíku patří také vysoký podíl účinných látek, které pomáhají mírnit nejrůznější zdravotní obtíže. V lidovém léčitelství se používal jako prostředek na podporu trávení, při potížích s močovým měchýřem a také při onemocnění dýchacích cest.

Funguje jako podpůrný prostředek pro zlepšení funkce jater a ledvin, pozitivně působí také na krevní oběh, podporuje vyplavování toxinů a pomáhá ke snížení vysokého krevní tlaku. Obklady se používají při kožních problémech a akné.

close info CGissemann / Shutterstock zoom_in Chuť kerblíku připomíná kombinaci petržele, estragonu a anýzu

Nejlepší je čerstvý

Listy kerblíku je třeba sbírat dříve, než začne rostlina kvést, protože pak ztrácejí svou sílu a obsah cenných látek. Sušením a dlouhým vařením se jeho aroma vytrácí, doporučuje se tedy používat ho v čerstvé podobě a až na závěr vaření.

Pokud ho budete chtít skladovat delší dobu, uložte ho do mrazáku. V kuchyni můžete kerblík používat stejně jako petržel – přidejte ho do zeleninových polévek, omáček, tvarohových pomazánek, zeleninových salátů, hodí se k vajíčkům a výborně ladí také k rybám a drůbežímu masu.

close info Picture Partners / Shutterstock zoom_in Kerblíkový čaj

Kerblíkový čaj

Z čerstvých lístků si můžete připravit také čaj, respektive nálev – stačí je zalít horkou vodou a nechat 15 minut louhovat. Denní dávka bylinky by neměla přesáhnout 5 gramů, současně se doporučuje během užívání pít dostatek vody. Užívání kerblíku ve formě nálevu není vhodné pro děti, těhotné a kojící ženy, nedoporučuje se ani osobám se zánětlivým onemocněním ledvin.