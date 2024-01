Čekáte miminko a bojíte se, jak na nového člena rodiny bude reagovat vaše kočka? Nenechávejte nic náhodě a začněte vašeho vrnícího miláčka připravovat na nový přírůstek co nejdříve.

I takového samorosta, jako je kočka, je možné začít postupně zvykat na změny, které s příchodem potomka nastanou. S přípravami je vhodné začít alespoň čtyři měsíce před radostnou událostí. Pokud kočku navyknete na změny včas, těží pak z benefitů celá rodina a budete mít dostatek času věnovat se miminku.

5 tipů, co dělat, než se miminko narodí

1. Pozor na hry s rukama

Vyvarujte se hraní her či hraných zápasů s kočkou, kde by byly hračkou vaše ruce. I když je například vaše kočka hodná a něžná, vždy je vhodnější používat ke hře určené hračky. Pokud si kočka podvědomě zvykne útočit na ruce, v krizové situaci je vyšší riziko zranění, než když je kočka navyklá na hru s hračkami.

2. Zvykejte kočku na zvuky, které bude miminko vydávat

Abychom kočce usnadnili zvykání si na nově příchozího člena, je vhodné začít jí přehrávat nahrávky zvuků, které miminka vydávají. Pláč, brumlání, křik a další zvuky, které si jen dovedeme představit, je vhodné přehrávat v krátkých periodách několikrát denně. Nejdříve začínáme na hranici slyšitelnosti, a ve chvíli, kdy si zvuků kočka vůbec nevšímá, postupně přidáváme na hlasitosti. Je klíčové, aby kočka byla zcela v klidu a zrelaxovaná i u zdroje zvuku předtím, než zvýšíme hlasitost na další úroveň.

Podívejte se, jak lze vycvičit kočky:

Zdroj: Youtube

3. Zvykejte kočku na nové pachy a věci

Kočky mají velmi dobře vyvinutý čich, proto nové kosmetické produkty a věci nakoupené pro očekávané miminko pro ně mohou být skutečnou výzvou a mohou se díky nim cítit v ohrožení. Zvykejte svou kočku na vůni zásypů, dětského mýdla, šamponů a dalších produktů několik měsíců s předstihem, než miminko dorazí. Ukázalo se také jako dobrý nápad, když si majitel v malém množství nové produkty nanáší na vlastní kůži, takže nový pach se smísí se starým, známým, na který je kočka zvyklá.

4. Kočku krmte na vyvýšených místech

V momentě, kdy se miminko začne batolit, je vhodné kočce nabídnout bezpečné místo ke krmení, kde nebude zaručeně rušena. Vhodné je i zvolit vyvýšené místo, aby měla kočka rozhled.

5. Najděte kočce tiché místo

S příchodem miminka je pravděpodobné, že v domě přibudou i návštěvy. Některé kočky to může potěšit, jiné mohou být z návštěv vystresované. Kočka by vždy měla mít možnost ustoupit na tiché, klidné místo, kam si může odejít v momentě, kdy už nechce být v kontaktu s návštěvou. Na tomto místě by neměla být nikdy rušena.

První kontakt s miminkem

První kontakt je vhodné uskutečnit v klidné, tiché místnosti, ke které kočka nemá žádné zvláštní vazby. Rozhodně není vhodná místnost, kde kočka běžně odpočívá nebo se krmí. Držte miminko v náručí a dovolte kočce, aby jej očichala. Odměňte kočku, pokud se chová klidně, oblíbeným pamlskem. Kočka zpravidla po prvních sekundách ztrácí o miminko zájem. Pokud se snaží od miminka utéci, tak je to v pořádku a rozhodně jí v tomto chování nebraňte.

Pokud budete kočku nutit do interakce, bude to pro ni velmi stresující. Dovolte kočce možnost ústupu i prozkoumání miminka podle její potřeby. Klidné chování odměňte pamlskem. Dále pokračujte normálně s denní rutinou, jak jste vy i kočka zvyklí, a kočka by měla bez obtíží nově příchozího akceptovat.