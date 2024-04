Po chladných měsících se s příchodem jara ve velkém otevírají na domech a bytech oblíbené ventilačky, aby si lidé konečně užili svěží vzduch. Majitelé koček by však měli zpozornět, protože ventilačky pro jejich čtyřnohé miláčky představují vážné riziko zranění. Co mazlíčkům hrozí?

Ventilačky jsou pro zvířata velmi nebezpečné. Zejména zvědavé kočky se jimi snaží dostat ven, a jen málokdy skončí nezaklíněné. Následky skřípnutí v úzkém prostoru vyklopeného okna bývají vážné až fatální.

Syndrom sklápěcího okna

Ačkoliv to zní trochu jako nemoc, syndrom sklápěcího okna je označení, které zahrnuje zranění, která vznikla v důsledku toho, že se kočka snažila dostat ventilací okna ven a uvízla v její mezeře.

Jakmile se kočka dostane do mezery a nejde se jí dostat ven ani zpět, dostane se do šoku, začne sebou škubat a skřípne se ještě více. Touto snahou si však může způsobit ještě větší problémy, a může tak dojít k silným pohmožděninám měkkých tkání i vnitřních orgánů. Navíc může dojít i ke snížení průtoku krve do zadní části těla kočky. Nedostatečné proudění krve zapříčiní u kočky trvalé zdravotní následky a v nejhorším případě i úmrtí.

S přicházejícím teplým počasím také myslete na pitný režim vašich miláčků. Podívejte se, jaké jsou možnosti, níže ve videu:

Zdroj: Youtube

Stala se vám tato nehoda? Jděte k veterináři

Pokud by přece jen došlo k tomu, že zapomenete zavřít ventilaci a najdete kočku zaklíněnou, ihned po vyproštění ji zavezte k veterináři. Jděte tam i v případě, kdy se kočka zdá na první pohled naprosto v pořádku. Nikdy totiž nevíte, jak dlouho se snažila z okna vyprostit a zda nemá skrytý zdravotní problém, který by ji časem mohl ohrozit na zdraví.

Prevence v podobě ochranných mřížek stojí pár stokorun

Ochranná mřížka zakryje nebezpečnou štěrbinu, a zamezí tak skřípnutí nebo vypadnutí kočky. Je možné ji našroubovat nebo nalepit na okno. Jednoduchou pomůckou je také umělohmotná pojistka na okno, kterou snadno přiděláte, a můžete tak regulovat šířku otevření okna.