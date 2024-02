Už jste se pustili do cvičení, při němž využíváte vlastní tělo místo posilovacích pomůcek? Pokud ne, nejprve se mrkněte na články uveřejněné na našem webu v sobotu 24. 2. a v neděli 25. 2. A pokud ano, směle pokračujte třetí sérií cviků, při nichž posílíte bříško, zadeček a nohy.

Začít cvičit a posilovat můžete v jakémkoliv věku, ale čím jsme starší, tím spíš je síla a ohebnost důležitější. Abychom vás lépe motivovali, nabízíme posilovací cviky na dolní polovinu těla. Sestavil je profesionální fitness trenér Marcel Doll. Tak už nečekejte a posilujte bez cvičebních pomůcek a zadarmo.

Podívejte se na tohle video a zjistíte, že věk je jenom číslo. Které tři cviky preferují dva fyzioterapeuti pro 50+?

Nebojte se, zkuste to

Když se řekne posilovací cvičení, možná se trochu ošijete. Ale my si nehrajeme na trénink pro kulturisty. Posilování a udržování zpevněných svalů je opravdu zásadní, pokud chceme žít a fungovat co nejdéle bez pomoci ostatních. A když vás nebaví cvičit single, dejte se do party s kolegyní, kamarádem nebo sousedkou/sousedem, třeba z paneláku.

Nezapomeňte: Posilovat doma nebo u domu každý den asi 20 minut je snazší, než se donutit jezdit přes půl města do posilovny a tam si hodinu máknout. A ještě za to zaplatit. Kdežto doma posilujete zdarma.

Sestava pro začátečníky: břicho+nohy+zadek

Sestava, která posiluje bříško, zadeček a nohy, se skládá ze 7 cviků. Vyhraďte si na ni asi 20 minut. V tabulce uvádíme názvy cviků, přestávky i počet opakování. Doporučujeme zacvičit si celou sérii a pak ji znovu zopakovat.

close info Grada, Cvičení s vlastní vahou bez nářadí zoom_in Naše sestava na posílení břicha, hýždí a nohou se skládá ze 7 cviků a trvá přibližně 20 minut. A nepotřebujete k ní vůbec žádnou pomůcku, jen vlastní tělo

Dřep : Postavte se nohama na šířku ramen, prsty směřují dopředu. Kolena pokrčte, zadek tlačte dozadu. Cvik je v pořádku, když kolena zůstanou nad nárty. Narovnejte se. Opakujte 20 × .

: Postavte se nohama na šířku ramen, prsty směřují dopředu. Kolena pokrčte, zadek tlačte dozadu. Cvik je v pořádku, když kolena zůstanou nad nárty. Narovnejte se. Opakujte 20 . Zkracovačka: Lehněte si na záda, paty zapřete o podložku, kolena svírají zhruba pravý úhel. Paže držte u těla nad podložkou, dlaněmi miřte dopředu, hlavu lehce zvedněte. Bradu přitahujte k hrudní kosti, napněte břišní svaly. A teď rukama vytlačujte dopředu pomyslnou stěnu. Obratel po obratli se zvedejte (rolujte) nahoru. Stejně se vracejte zpět, aniž byste položili hlavu na podlahu. Opakujte 20×.

close info Grada, Cvičení s vlastní vahou bez nářadí zoom_in 1. cvik = dřep, 2. cvik = zkracovačka

Boční plank s oporou kolen : Lehněte si na bok. Pokrčená kolena svírají pravý úhel, opřete se o pokrčený loket (loket má být přímo pod ramenem). Druhou volnou ruku dejte na bok. Zatlačte pánev nahoru. Vydržte 30 vteřin.

: Lehněte si na bok. Pokrčená kolena svírají pravý úhel, opřete se o pokrčený loket (loket má být přímo pod ramenem). Druhou volnou ruku dejte na bok. Zatlačte pánev nahoru. Vydržte 30 vteřin. Boční výpad: Postavte se vzpřímeně s nohama na šířku boků, ruce dejte v bok. Udělejte velký úkrok do strany, druhé koleno pokrčte. Současně tlačte zadeček dozadu a dolů. Těžiště je na straně pokrčené nohy, záda jsou rovná. Pak se vraťte do výchozí pozice. Opakujte 20×.

close info Grada, Cvičení s vlastní vahou bez nářadí zoom_in 3. cvik = boční plank s oporou kolen, 4. cvik = boční výpad

Zkracovačka ze čtyřnožky : Klekněte si na všechny čtyři. Ruce mějte pod rameny, kolena pod kyčlemi. Natáhněte levou ruku a pravou nohu, páteř mějte v rovině s podlahou. Natažené končetiny pokrčte a spojte pod hrudníkem, zakulaťte záda. Pak ruku a nohu opět narovnejte. Opakujte 20 × .

: Klekněte si na všechny čtyři. Ruce mějte pod rameny, kolena pod kyčlemi. Natáhněte levou ruku a pravou nohu, páteř mějte v rovině s podlahou. Natažené končetiny pokrčte a spojte pod hrudníkem, zakulaťte záda. Pak ruku a nohu opět narovnejte. Opakujte 20 . Vzpor na kolenou se zvedáním paží: Zaujměte pozici s oporou kolen s rukama pod rameny. Kolena jsou mírně za boky, chodidla opřete o špičky. Střídavě zvedejte pravou a levou ruku tak, aby byla v prodloužení horní poloviny těla. Její palec směřuje vzhůru, v pozici vydržte 5 vteřin. Cvik zopakujte 3× na obě strany (celkem jde o 30 vteřin).

close info Grada, Cvičení s vlastní vahou bez nářadí zoom_in 5. cvik = zkracovačka z pozice na čtyřech končetinách, 6. = vzpor na kolenou se zvedáním paží

Zvedání pánve: Lehněte si na záda. Pánev zvedněte silou hýžďových svalů co nejvýš. Poté ji nechte klesnout co nejníže, aniž by se dotkla podložky. Opakujte 20×.

close info Grada, Cvičení s vlastní vahou bez nářadí zoom_in 7. cvik = zvedání pánve

