Za vším jsou peníze. Právě kvůli vysokým poplatkům spojeným s používáním karet Visa a Mastercard se evropské banky rozhodly hledat nové řešení. Ve snaze nabídnout spotřebitelům něco, co by je odstřihlo od těchto globálních gigantů, začaly pracovat na projektu Wero – inovativní platební platformě, která má šanci změnit pravidla hry.

Evropské banky už nějakou dobu přemýšlí, jak se zbavit závislosti na dvou hlavních hráčích, kteří prakticky ovládají svět platebních transakcí – Visa a Mastercard. Tyhle americké giganty mají pod palcem velkou část trhu s platebními kartami, ať už kreditními, nebo debetními.

Jejich služby používají miliony lidí po celém světě, ale zároveň to znamená, že obchodníci a banky musejí platit vysoké poplatky, které se nevyhnutelně přenášejí i na zákazníky. A tak se evropské banky rozhodly najít nový způsob placení – něco, co by zákazníky konečně osvobodilo od plastových karet Visa a Mastercard.

Visa a Mastercard pod palbou kritiky: Proč evropské banky chtějí změnu?

Většina z nás to zná – otevřete si účet v bance, dostanete platební kartu a máte dvě možnosti: Visa nebo Mastercard. Tyhle dvě společnosti ovládají skoro celý trh. Jak je to možné? Kde je konkurence? Tohle už dlouho trápí nejen zákazníky, ale i evropské banky, kterým začíná být monopol těchto dvou gigantů nepříjemný. Vysoké poplatky jsou problémem, který zbytečně zatěžuje banky, obchodníky i zákazníky.

Projekt Wero: Budoucnost plateb bez plastových karet

Aby banky našly řešení, daly hlavy dohromady a vytvořily něco nového. Výsledkem je projekt Wero – platební platforma, která by mohla změnit pravidla hry. Na jejím vývoji spolupracuje šestnáct významných evropských bank a společností, jako jsou BNP Paribas, Deutsche Bank nebo technologická firma Worldline. Společně vytvořily něco, co by mohlo konkurovat nejen Vise a Mastercardu, ale třeba i PayPalu.

Platforma Wero je součástí širší iniciativy nazvané Evropská platební iniciativa (EPI), kterou banky spustily už v roce 2021. Co je na Wero tak jedinečné? Nepotřebujete k ní žádnou platební kartu! Stačí vám jen osobní bankovní účet a telefonní číslo příjemce. Tím se celý proces placení výrazně zjednodušuje, a navíc odpadávají poplatky za používání karet Visa nebo Mastercard.

Zrychlené platby a nižší poplatky: Co zákazníci získají s Werem?

Hlavní výhodou Wero je, že placení bude mnohem jednodušší. Už nebudete muset vytahovat kartu a platit přes ni poplatky. Stačí, že máte bankovní účet, a můžete platit přímo z něj. Wero navíc slibuje rychlost – platby by měly být připsány do 10 vteřin, a to kdykoli, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. A to všechno bez složitých procesů a poplatků, které si běžně účtují platební karty.

Pokud používáte mobil, chytré hodinky nebo třeba platební prsten, doposud jste potřebovali mít zařízení spárované s kartou. Ale s Werem už to potřeba není – prostě platíte přímo z účtu. To je výhodné nejen pro vás jako uživatele, ale i pro banky, které už nebudou muset řešit poplatky za zpracování platebních karet. A co je nejlepší? Banky, které Wero podporují, nabízejí tuto službu zdarma.

Kdo stojí za změnou: Jak šestnáct evropských bank plánuje změnit pravidla hry

Za projektem Wero stojí významné evropské finanční instituce, mezi nimiž najdeme banky jako BNP Paribas nebo Deutsche Bank. Kromě bankovních gigantů jsou součástí iniciativy i firmy specializované na platební technologie, jako je Worldline. Spolupracují na vývoji systému, který by měl nabídnout evropským zákazníkům lepší a levnější alternativu k současným řešením od Visy a Mastercardu.

Okamžité platby jako klíč k úspěchu: Proč nové technologie hrají zásadní roli

Důležitou roli hrají také okamžité platby, které jsou v Evropě čím dál tím populárnější. Tyhle platby umožňují převod peněz během pár sekund, což je oproti klasickým transakcím s kartami, které mohou trvat i několik dní, obrovská výhoda. Právě tahle technologie bude v projektu Wero klíčová.

Nová konkurence pro Visa, Mastercard i PayPal

Wero má potenciál stát se silným konkurentem nejen pro Visa a Mastercard, ale také pro platební aplikace jako Google Wallet, Apple Pay nebo PayPal. A to ještě není všechno. Do roku 2026 by Wero mělo rozšířit svou nabídku i na online platby pro obchodníky nebo možnost placení pomocí QR kódů. Banky tak doufají, že se jim podaří vytvořit kompletní platební ekosystém, který nahradí dosavadní systémy a vrátí jim kontrolu nad platebními toky.

Wero by tak mohlo znamenat začátek nové éry evropských plateb – jednoduché, rychlé a bez potřeby platebních karet.

