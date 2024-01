Uklízíte koupelnu pravidelně a stejně to není vidět? Kromě potřebných úložných prostor se možná zuby nehty držíte návyků, které podporují nepořádek. Stačí najít viníky chaosu a odstranit je.

Koupelna není obří skříň na cokoliv, nezahlcujte ji předměty, které do ní nepatří. Včetně ručníků a osušek, ty mějte složené mimo tento vlhký prostor. Ale stejně tak není ani meziprostorem mezi vaším bytem a kontejnerem. Když budete dodržovat naše rady, máte nakročeno k udržení průběžného pořádku bez námahy.

Triků na úklid koupelny není nikdy dost:

1. Léky a léčivé přípravky sem nepatří

Prvním místem, kde začít s likvidací nepořádku, je lékárnička. Mnohdy se stává odkladištěm už nepoužívaných produktů. Nejen léků, ale i potravinových doplňků, dezinfekcí, sterilních čtverců a gáz a jiných drobností, které se zdravím ani nesouvisí. Lékárničku pravidelně kontrolujte, nejprve ji však najděte jiné místo, do koupelny nepatří. Na závadu jsou vyšší teplota a vlhko, o bezpečnosti nemluvě.

2. Nadbytečné zásoby

Nakupujete drogistické a kosmetické produkty do zásoby? Většinou užíváme jeden typ produktů, nepotřebujeme jich deset. V koupelně se pak hromadí lahve a nádobky napůl vypoužívané. Co se dá, slijte (stejný saponát nebo čistič skla) či sesypte (stejný prací prášek) do jedné nádoby, ušetříte místo. Pozor i na to, že sypký prášek ve velkých baleních v koupelně časem zvlhne a zhrudkovatí.

3. Vzorky a datum exspirace

Jde o maličkosti, které nám dělají radost. Řeč je o mini baleních hygienických a kosmetických přípravků, o jednorázových papučích z wellness pobytu v hotelu nemluvě. Neschovávejte je na horší časy, spotřebujte je. Odložte si jen dvojici mini produktů, až někam pojedete, víc ne. Je to podobné jako u lékárničky - za čas zjistíte, že ani nevíte, jak jsou mini přípravky staré a většinou je nakonec stejně vyhodíte.

Na datum exspirace si dejte pozor zejména u výrobků, které přijdou do kontaktu s tělem. Nejčastěji řešíme kosmetiku. Výrobky s podílem alkoholu déle vydrží, přípravky obsahující více vody se kazí rychleji. Jedna lahvička nevadí, ale mrkněte se, kolik jich v koupelně máte. A pokud některý produkt už léta nepoužíváte, zbavte se ho.

4. Nevhodné radosti

Schválně, kolik nevhodných dárků skrývá vaše koupelna? Když je nechcete, věnujte je zadarmo nebo je vyměňte za užitečnou věc. Nač roky utírat prach z obřího mycího gelu s vůní, na niž jste alergičtí. Mít v rohu náhradní koupelnovou předložku, která se do vaší koupelny nehodí a ani se vám nelíbí. Schraňovat spoustu košíčků ve stylu každý pes jiná ves, do nichž se nevejde ani to, co opravdu potřebujete srovnat.

Tip navíc – „zameťte si“

Patrně v každé koupelně najdeme takzvaně neviditelné místo. Může jít o prostor pod umyvadlem, pod nábytkovou skříňkou závěsnou či na nožkách, za košem na prádlo, za pračkou, za vanou… Něco do „černé díry“ zapadne omylem a my na to zapomeneme, něco sem dáváme sami. Tak na to jednou provždy zapomeňte. „Černé díry“ pravidelně kontrolujte a cíleně je nezaplňujte. Raději si pořiďte takové úložné prostory, které se do vaší koupelny vejdou, třeba polici nad pračku.

