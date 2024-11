Není podstatné, zda máte zahradu, důležitá je vaše ochota pomoci ptákům přežít zimu. Sestavit a natřít praktické ptačí krmítko zvládne každý, pak už ho jen umístěte do přírody a radujte se z výsledku.

Nemusíte se pouštět do složitého DIY projektu, prodávají se ptačí krmítka jako stavebnice, dřevěné díly jen natřete a sestavíte. Je to opravdu jednoduché, klidně do práce zapojte děti, bude je to bavit. Společně krmítku vyberte vhodné místo v přírodě, na zahradě nebo třeba i na balkoně a rovnou můžete ptákům připravit i něco na zub.

Ptačí krmítko, nebo budka?

Ptačí krmítka chystáme pro opeřence právě teď, na zimu, protože mají málo přirozené potravy. Kdežto ptačí budky využijí ptáci na hnízdění na jaře, nahrazují hnízdní dutiny ve stromech, kterých je nedostatek.

Co budete potřebovat

Kromě krmítka-dřevěné stavebnice si nachystejte barvu, štětec, kladivo, brusnou houbičku a pracovní rukavice. Případně i kleště na vytažení ohnutého hřebíčku, pokud byste ho špatně zatloukli.

close info Balakryl zoom_in Začátečníkům doporučujeme koupit krmítko v podobě stavebnice, natřít a stlouct jednotlivé díly hřebíčky podle návodu. Je to jednoduché, rychlé a radost z výsledku je zaručená

Barvu pro krmítko nevybírejte podle svého vkusu, v přírodě má splynout s okolím, aby nepřitahovalo nechtěné návštěvníky. My jsme zvolili zelenou stříšku, další části krmítka můžou být natřené například odstínem slonová kost, případně i bezbarvé. Nátěry dřeva prodlužují jeho životnost.

Krok za krokem

close info Balakryl zoom_in Povrch všech dřevěných dílů jemně zbruste a zkontrolujte, aby byl bez prachu a pryskyřice, suchý a čistý

close info Balakryl zoom_in Vodou ředitelnou barvu dobře promíchejte a začněte natírat jednotlivé dřevěné díly po směru vláken dřeva

close info Balakryl zoom_in Až 1. nátěr dobře zaschne, jemně povrch zdrsněte, aplikujte 2. nátěr

close info Balakryl zoom_in Po zaschnutí všech vrstev nátěru můžete sestavit krmítko podle návodu přiloženého u stavebnice. Nejprve stlučte spodní část a boky

close info Balakryl zoom_in Na závěr přidejte stříšku. Bude-li krmítko zavěšené, přimontujte do stříšky kovové očko

6. A jděte vybrat vhodné místo. Krmítko instalujte v dostatečné výšce, aby ptáky neohrožovali například vaši mazlíčci, v přírodě přirození predátoři. Důležitá je i vzdálenost krmítka od skleněných ploch.

Pokud bude krmítko například na balkonu, je víc než vhodné přidat na sklo samolepky ptáků - podívejte se na video, proč jedna samolepka nestačí.

Nezapomeňte: Smontováním krmítka vaše práce nekončí, měli byste se o něj také starat a aspoň jednou týdně ho čistit.