Ucpaný odpad je pěkná otrava. Ale nemusíte hned shánět instalatéra. Ucpaný odtok u dřezu nebo umyvadla se dá rychle prošťouchnout i tím, co má většina lidí doma. Nápověda: myčka nádobí tuhle věcičku doslova miluje.

Ucpat odpad v kuchyni nebo v koupelně či na záchodě jde snadno. Pokud není závada v samotném potrubí či jeho instalaci, s ucpaným odpadem u dřezu nebo umyvadla si dokážete poradit sami. Jde to, i když doma nemáte potřebné mechanické pomůcky ani nejznámější čistič.

Na čištění ucpaného odpadu svépomocí se používá celá řada metod, mechanických, chemických i přírodních. Podívejte se:

Zdroj: Youtube

Na odpad se zvonem. Nebo s perem

Gumový zvon většinou míváme po ruce. Do dřezu či umyvadla dejte špunt (zátku), napusťte vodu, a pokud má umyvadlo či dřez také přepadový otvor, ten ucpěte hadříkem. Vyndejte špunt, a než voda zbůhdarma odteče, přiložte zvon a pumpujte, co to dá. Podtlak by měl uvolnit překážku v trubce.

Ještě vychytanější je práce s instalatérským perem. Sice ho doma spíše nemáte, ale dá se běžně koupit. Instalatérské pero se hodí na větší pevnější nečistoty a chuchvalce vlasů.

close info DimaBerlin / Shutterstock zoom_in Vlasy jsou koruna krásy, ale také fungují jako zátka v sifonu, zejména když se na ně "nalepí" další nečistoty

Čištění odpadu s chemií i bez ní

Často do ucpaného odpadu sypeme hydroxid sodný s následnou zálivkou horké vody. Když se akce nezdaří hned, s odstupem času ji zopakujte. A pokud je odpad ucpaný tak, že už není ani kam dát hydroxid, odčerpejte špinavou vodu pomocí plastové stříkačky s hadičkou do té míry, kam vás pustí, až pak použijte chemii. Nebo zkuste některý biologický přípravek určený ke zprůchodnění ucpaného a pomalu odtékajícího potrubí pod umyvadlem či dřezem.



Jedna tableta udělá zázrak

Tohle není trik, ale praktická zkušenost, rychlá a jednoduchá. Tabletu do myčky nádobí nechte rozpustit v horké vodě, směs vylijte do ucpaného dřezu či umyvadla, prolijte horkou vodou.

Nebo tabletu do myčky dobře rozdrťte (třeba rozbijte kladivem, ale opravdu důkladně), nasypte co nejhlouběji do ucpaného odtoku a prolijte horkou vodou.

Nezdá se to, ale tableta do myčky dokáže rozpustit i problematické nečistoty. Když je odpad ucpaný kvůli "zátce" z nečistot "nalepené" na trubce, tableta ji dokáže oddělit. A navíc si tableta do myčky poradí i se zápachem.

Tohle přestaňte dělat

Bohužel, ani tableta do myčky zpravidla nedokáže odstranit větší chuchvalce vlasů. Ty sice nevidíte, ale pokud víte, že vlasy v umyvadle běžně splachujete vodou do odpadu, zkuste je nejprve vylovit. Pomocí drátku, na jehož konci vytvoříte háček.

Perfektně poslouží i drátěné ramínko, které nejprve narovnáte a na jednom konci zahnete. Až po "drátkohrátkách" použijte tabletu do myčky.

Další řešení: ocet, soda, citron

Tento návod je také super snadný: použijte šálek jedlé sody a šálek bílého octa, nechte působit minimálně 15 až 20 minut, během této doby odtok vody překryjte třeba podšálkem.

Pak prolévejte horkou vodou minimálně 15 až 20 vteřin, což se dobře pamatuje. Podobně se dá použít i citronová šťáva s jedlou sodou. Kombinace surovin a opakování ekologického čištění slibuje lepší výsledek.