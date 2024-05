Léto pomalu klepe na dveře a s ním i období dlouhých procházek a výletů do přírody s našimi čtyřnohými mazlíčky. Toto roční období ale přináší kromě radovánek i spoustu nástrah. Na co byste si měli dát zejména pozor?

Mezi nejčastější rizika v létě patří otrava zkaženým jídlem. Jak všichni víme, psi se vyžívají ve šmejdění okolo popelnic a laviček v parku, kde obvykle najdou nějaké ty zbytky jídel. Jídlo v horkém počasí se ale může snadno zkazit, především pak staré maso.

V létě přibývá také častějších případů otrav jedem (například jedy určené na hubení hlodavců nebo slimáků). Pes pobývá logicky více venku, a tak otrava u pejska nastane bohužel i z nastražených návnad nenávistnými lidmi.

Pozor na jedovaté rostliny

Další častou otravou psů je pozření jedovatých rostlin, s nimiž se setkáte nejen v zahradách, ale i parcích. Například oleandry jsou opravdu krásné rostliny, ale obsahují látky, které mohou vyvolat vážné problémy vedoucí až k úmrtí. Konvalinky a narcisy způsobují selhání srdce. Tulipány, lilie či chryzantémy zase žaludeční potíže.

Pozor si však dejte i na pokojové rostliny. Monstera, dračinec, aloe vera, filodendron či fíkus jsou pro psy nebezpečné. Zkontrolujte raději rostliny, které máte doma, ať nezpůsobíte vašemu miláčkovi vážné zdravotní potíže.

Podívejte se na další rostliny, které mohou psům způsobit zdravotní potíže, níže ve videu:

Zdroj: Youtube

Slaná voda má projímavé účinky

Psi většinou milují vodu. Ale v letních měsících si dejte pozor. Psi se rádi koupou v různých rybnících a tůních, jenže i tam na ně číhá riziko otrav sinicemi, což může být také velmi nebezpečné. Ideální volbou jsou tak čisté řeky a přehrady. Pozor si dejte i na koupání v moři. Slaná voda může pejskovi způsobit zažívací potíže.

Co dělat, když zjistíte, že pes snědl jed?

Pokud zjistíte, že pes snědl nějaký jed, co nejdříve vyvolejte zvracení – ideálně do 30 minut od konzumace. K vyvolání zvracení můžete použít po lžičkách podávaný peroxid vodíku (2% dezinfekce) nebo také hořčici naředěnou vodou. Po vyzvracení je nutné co nejdříve vyhledat veterinárního lékaře. Otravy psů mají nejčastěji za následek postižení ledvin a jater.

Pokud se otrava zachytí včas a většina jedu je vyzvracena, tak je prognóza všeobecně velmi dobrá. Řeší-li se ale otrava až ve chvíli, kdy se u pejska objeví klinické příznaky a změny zdravotního stavu, může dojít k úhynu nebo přinejmenším k doživotním komplikacím.