K létu patří jahodové knedlíky jako poklička na hrnec. Abyste neztráceli čas, nabízíme vám vyzkoušený bleskový recept na jahodové knedlíky bez kynutí. Ani s těstem se netřeba "mazat", místo válu použijte svoje ruce.

Jahodové knedlíky jsou oblíbenou letní pochoutkou, kterou si můžete připravit velice snadno. Autorka tento recept s oblibou používá a také doporučuje všem, kdo mají rádi bleskové vaření, stačí vám jen 3 suroviny. Spolehněte se, že sladké jahodové knedlíky si zamilují děti i dospělí. Včetně mužů.

Zdroj: Youtube

Jahodové knedlíky ze 3 surovin

Nejkrásnější jahody většinou sníme jen tak, ale pořád jich zbyde dost na jahodové knedlíky. A z těch nejméně krásných, přesto stále zdravých plodů bez známek hniloby připravíte jahodový přeliv.

close info Lucigerma / Shutterstock zoom_in Kdo nemá zahrádku, ví, že letos jsou jahody obzvláště drahé. Proto ty, které hned nezkonzumujete, rozumně uskladněte

Suroviny (4 porce): 200 g hrubé mouky, 500 g tučného tvarohu, trocha soli, jahody

Na dochucení: 200 g tvrdého tvarohu na strouhání, několik lžic másla, moučkový cukr podle chuti, zbylé jahody

Postup: Z mouky, tvarohu a soli vypracujte těsto, stačí vařečkou v míse, nebo těsto vypracujte rukou (jde to stejně dobře). Pak je nejlepší nabírat těsto lžící, dát si ho do ruky, přidat jahodu a vytvarovat knedlík. Hotové jahodové knedlíky vložte do vroucí vody a vařte na mírném plamenu asi 7 minut. Po vyjmutí z hrnce každý knedlík propíchejte.

Zkuste tajný trik

Vodu, ve které budete knedlíky vařit, můžete ochutit. Někdo dává jen špetku soli, ale když využijete kombinaci tuzemský rum + nakrájená citronová kůra z alespoň 1 citronu + vanilinový cukr, budete nadšení. Vychytávku jsme odkoukali od tohoto šéfkuchaře.

Na dochucení nastrouhejte tvrdý tvaroh, přidejte cukr a máslo, promíchejte a můžete servírovat s několika jahodami na ozdobu. Tahle varianta dochucení se autorce článku také nejvíce osvědčila, všichni strávníci byli nadšení.

Nicméně můžete zvolit i jinou zálivku či posypku, například opražte strouhanku a přidejte trochu rozpuštěného másla. Vynikající je také zakysaná smetana, v níž rozmačkáte zbylé jahody.

