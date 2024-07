Léto je ideální čas pro sběr léčivých bylin, jež přinášejí úlevu od různých zdravotních potíží. Třezalka tečkovaná, řepík lékařský a slézovité rostliny patří mezi nejúčinnější. Naučte se je správně sbírat a využívat pro své zdraví.

Proč byste si měli doma vyrobit třezalkový olej a na co si dát největší pozor právě u této léčivky? Jaká bylinka je skvělá na záněty různého druhu? A které léčivky nabízí vynikající zdravotní "trojkombinaci" a využijete je také v kuchyni? Čtěte dál a dozvíte se to.

A na podzim se vydejte na kořeny. Třeba mast z kostivalového kořene by měla být běžnou součástí domácích přírodních lékárniček:

Zdroj: Youtube

Třezalka tečkovaná

Třezalkový olej z čerstvých květů poslouží na ztuhlé svaly, bolavá záda, hojí popáleniny, zklidňuje podrážděnou pleť. Aplikujte přímo nebo přidejte několik lžic oleje do koupele. A ze sušených květů uvařte uklidňující čaj.

Co sbírat: Celá květenství ve stavu - některá kvítka rozkvetlá, jiná jako poupata. V této době (počátek srpna) najdete třezalku vhodnou ke sběru spíše ve vyšších (horských) polohách.

Třezalka tečkovaná je výborná i na nervy. Pokud ale berete antidepresiva či jiné léky, jež by s ní mohly negativně reagovat, nejprve se poraďte se svým lékařem

Jak využít čerstvé květy: Naložte je do rostlinného oleje (slunečnicový, sójový, mandlový, olivový...), poměr asi 2 díly květů a 1 díl oleje. Macerujte na slunci několik týdnů (klidně 2 až 3 lunární cykly), pak sceďte.

Jak využít sušené květy: Třezalka jako čaj je výborná při nespavosti, úzkosti, stresu a depresích, také na zklidnění trávicího systému, funguje na záněty a migrény.

Na co si dát velký POZOR!

„Rovněž farmacie využívá třezalku, vyrábí se z ní přírodní antidepresiva. Pokud chcete pít domácí třezalkový čaj, nesmíte ho kombinovat s průmyslově vyráběnými antidepresivy. Třezalka také reaguje s mnoha jinými léky, předem si tedy u lékaře ověřte, zda je pro vás vnitřní užití bezpečné," nabádá farmaceutka Františka Tlustá, rozená Dudková z rodinné firmy Dr. Dudek.

Řepík lékařský

Řepíku lékařskému se přezdívá královská bylina, bič boží nebo také útrobník. U nás jde o jednu z TOP bylin na záněty všeho druhu.

Co sbírat: Klidně celou nať s květy a listy. Máte čas, řepík kvete téměř celé léto.

Jak využít: Připravte si odvar, z čerstvé či sušené natě, lze ho užívat zevně i vnitřně. Působí hojivě, adstringentně, má stahující účinky. Zevně aplikujte například na špatně se hojící rány, opruzeniny a vřídky. Vnitřně pomůže (nejen) při letních průjmech a zánětech trávicího traktu.

Slézovité léčivky

V létě sbírejte také sléz lesní či maurský, dále proskurník lékařský a topolovku růžovou (neboli proskurník topolovku). Všechny jsou léčivé a krásné, využívají se také jako okrasné rostliny nebo kvetoucí "zelenina". Ulevují při potížích s dýchacími, trávicími a močovými cestami.

Co sbírat: „Ze slézu lesního a maurského se v době květu a za sucha sbírají listy i květy. Suší se co nejrychleji ve stínu nebo uměle, aby se uchovalo antokyanové květové barvivo. Nejvíce ho obsahují černofialové květy topolovky, které se sbírají i s kalichem. Z proskurníku lékařského se kromě listů a květů využívá i kořen, ten se dobývá na podzim a stejně jako listy a květy se suší při teplotě do 40 °C," vysvětluje farmaceutka Františka Tlustá.

Květy i listy slézu lesního se hodí i jako jedlá dekorace

Odbornice doporučuje

Léčivé látky obsažené ve slézovitých rostlinách jsou citlivé na tepelné zpracování, dejte přednost vlažným nebo studeným výluhům. Horké odvary jsou namístě pouze při zpracování kořenů.

Jak pomáhají: Slézovité byliny představují balzám na zanícené sliznice, uvolňují hleny, mírní dráždivé působení antibiotik a upravují činnost střev. Výluhy se užívají vnitřně, ale i zevně: „K obkladům různých zánětlivých otoků, zklidňují a změkčují citlivou a zanícenou pokožku. Zevně lze použít i čaj (odvar), kterým si opláchnete vlasy po umytí, nebo koncentrovaný slézový extrakt - pár kapek přidejte do oplachu po umytí. Slézový odvar zvláčňuje pokožku, pleť a vlasy a pomáhá i proti tvorbě lupů."

Co s nimi v kuchyni: Z listů i kořenů slézovitých léčivek můžete lisovat šťávu, květy a listy v menší porci si dejte místo dezertu. Tím preventivně pečujete o své zdraví.