Rajčata patří k nejoblíbenější zelenině, v průměru každý Čech sní kolem 12 kilogramů ročně. Přijde vám to málo? Jíte rajčata mnohem více? Však jsou také chutná a zdravá. Nicméně neplatí to vždy. Jaká zdravotní rizika můžou hrozit z konzumace rajčat?

Rajčata jsou oblíbenou součástí jídelníčku mnoha Čechů, přesto jejich konzumace může pro někoho z nás představovat zdravotní hrozbu. A přivodit například alergické reakce (nelze vyloučit ani život ohrožující stav). Nebo vyvolat trávicí potíže, bolesti hlavy i migrény či poškodit jeden z nejdůležitějších tělesných orgánů.

Co se stane, když budete jíst rajčata každý den?

Alergické reakce mírné až život ohrožující

Napadlo by vás, že člověk může být alergický na rajčata? Je to tak, i rajčata obsahují alergeny (není jen jeden). Potvrzuje to rovněž americké ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb. Navíc obsah alergenů patrně závisí i na odrůdě.

Alergie na rajče se může projevovat různě, třeba jen svěděním kůže, ale nejde vyloučit ani závažný anafylaktický šok - a to už je život ohrožující stav.

Nechtějí je nemocné ledviny

Rajčata jsou bohatá na draslík a oxaláty (šťavelany), což může být problematické pro lidi s chronickým onemocněním ledvin. Nemocné ledviny nepracují správně, v těle se více hromadí právě draslík, ale také sodík či fosfor.

Následně hrozí poškození srdce, urychluje se nástup aterosklerózy a jiných vážných zdravotních komplikací. Oxaláty můžou přispívat k tvorbě ledvinových kamenů.

Hrozí otrava z rajčat?

Pokud jsou utržená rajčata ještě zelená a nestihnou před konzumací dozrát, obsahují rostlinný jed tomatin. Obecně zelená místa na rajčeti signalizují přítomnost tomatinu (třeba kolem stopky). Převážně je reakce na tomatin mírná (nevolnost, křeče, průjem), jenže ani tady nelze u některých osob vyloučit vážné zdravotní komplikace vyžadující lékařské ošetření.

Další trávicí problémy

Rajčata také obsahují mnoho kyselin, včetně jablečné a citrónové, což není ideální pro lidi trápící choroby trávicího systému (například zánět žaludku a žaludeční vředy).

Nadměrná konzumace rajčat rovná se přemíra kyselin, na to tělo může reagovat refluxem jícnu (mezi jeho typické projevy patří i pálení žáhy). Nebo také způsobit průjem a další trávicí problémy, například nadýmání a syndrom dráždivého tračníku.

Často se jako velký problém zmiňují střevní záněty, jak si však přečtete zde, i tohle může být velice individuální.

Tvrzení postavené na hlavu?

Je to s podivem, ale někoho z nás po konzumaci rajčat rozbolí hlava. A u jiných lidí rajče dokonce spustí migrénu (jako důvod se uvádí vysoký obsah tyraminu). Podle American Migraine Foundation můžou potraviny způsobující bolesti hlavy vyvolat symptomy do 12 až 24 hodin po konzumaci. Pokud máte podezření, že rajčata způsobují vaše bolesti hlavy, stačí je příště omezit.

Oranžová barva nevadí

Nadměrná konzumace rajčat rovněž může vést k oranžovému zbarvení kůže, karotenémii. Zdravotně o nic závažného nejde, jen se vaše kůže nejčastěji na dlaních a chodidlech zbarví více do oranžova, a to díky tomu, že rajčata obsahují hodně karotenoidů, proto jsou ale také krásně červená. Na druhé straně: zbarvení kůže může mít i jiné příčiny a ty jsou závažné.

Z karotenoidů se v rajčatech nejvíce nachází lykopen. A to už jsme na dobré cestě, protože lykopen je pro naše tělo moc důležitý. Mimo jiné snižuje riziko vzniku rakoviny, v této souvislosti se často uvádí rakovina prostaty, žaludku a také plic.