Kam s rozbitou elektronikou? Poradíme vám, jak se správně zbavit nefunkčních spotřebičů

close info scanrail / iStockphoto

Adam Krejčík 26. 8. 2024 clock 6 minut gallery video

Stalo se vám, že jste si koupili nový elektrospotřebič a nevěděli jste, co s tím starým? Spousta lidí jej nechává válet doma, nebo dokonce vyhodí do směsného odpadu. To je však chybný krok, neboť elektrospotřebiče obsahují nebezpečné látky i drahé kovy. Proto je třeba starý spotřebič recyklovat.

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X.com email_fill Email link Kopírovat close Zavřít