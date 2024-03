Luštěniny jsou často přehlížené superpotraviny, které by měly být hvězdami našich talířů. S jejich pomocí můžeme objevovat nové chutě, zlepšovat naše zdraví a udržovat planetu zelenější. Připravte se na cestu poznání, jak luštěninami obohatit váš jídelníček, od nepálské polévky kwati po provensálskou čočku.

Luštěniny, skromné, ale výživné ingredience, jsou často vnímány jako nudné. Ale proč? Může za to nedostatek kreativity. Dnes vám dáme spoustu tipů na různé recepty a zjistíte, že luštěniny nejsou jen čočka na kyselo nebo hrachová kaše.

Navíc, když se podíváme hlouběji, odhalíme skvosty plné bílkovin, vlákniny a minerálů, které mohou zpříjemnit každý pokrm. V dnešním článku se podíváme, proč a jak začlenit luštěniny do našeho jídelníčku a proč bychom je měli jíst častěji.

Proč jíst luštěniny?

Luštěniny, jako jsou fazole, čočka, hrách a cizrna, jsou pokladnicí rostlinných bílkovin, což je zásadní pro ty, kdo se stravují převážně rostlinně nebo hledají alternativy k živočišným bílkovinám. Bílkoviny jsou stavebním kamenem našich svalů, kůže, enzymů a hormonů, a proto je jejich dostatečný příjem klíčový pro udržení zdravého těla.

Kromě bílkovin jsou luštěniny významným zdrojem vlákniny, která podporuje zdravé trávení a pomáhá udržovat dlouhodobou sytost, což může přispět k regulaci tělesné hmotnosti. Vláknina také hraje roli v prevenci některých typů rakoviny, jako je kolorektální karcinom, a podporuje zdravý střevní mikrobiom.

Luštěniny obsahují také železo, které je nezbytné pro výrobu červených krvinek a přenos kyslíku v těle. Folát, další důležitá živina obsažená v luštěninách, podporuje tvorbu DNA a je zvláště důležitý pro těhotné ženy, protože přispívá k růstu plodu.

Dalším benefitem je přítomnost dalších minerálů a vitaminů, jako jsou draslík, magnesium, vitaminy skupiny B a antioxidanty, které podporují celkové zdraví a mohou snížit riziko vzniku chronických onemocnění, jako jsou nemoci srdce, diabetes 2. typu a některé formy rakoviny.

Z hlediska ekologické udržitelnosti má pěstování luštěnin mnoho výhod. Luštěniny mají schopnost fixovat atmosférický dusík do půdy prostřednictvím symbiózy s bakteriemi, což obohacuje půdu a snižuje potřebu chemických hnojiv.

To nejen zlepšuje kvalitu půdy pro budoucí plodiny, ale také snižuje emise skleníkových plynů spojené s výrobou a používáním hnojiv. Navíc luštěniny vyžadují méně vody než mnoho jiných plodin, což je činí ideální volbou pro oblasti se suchým klimatem nebo tam, kde je voda vzácným zdrojem.

Recept na polévku kwati

Kwati, tradiční nepálská polévka, je významným příspěvkem v nepálské kuchyni, zejména během festivalu Janai Purnima, kdy se konzumace této polévky stává součástí oslav konce monzunové sezóny a přivítání zimní sezóny. Tato polévka symbolizuje nejen kulturní dědictví, ale je také považována za elixír zdraví, zvláště v chladnějších měsících, kdy je posílení imunitního systému klíčové. Zkuste ji!

Kwati se připravuje z devíti různých druhů naklíčených luštěnin: červené fazole, sójové boby, mungo fazole, černá čočka, hrách, cizrna, bílé fazole a zelený hrášek. Každá z těchto luštěnin je pečlivě vybrána pro své specifické výživové hodnoty, jako jsou bílkoviny, vláknina, vitaminy a minerály, které jsou zásadní pro udržení zdravého a vyváženého stravování. V Čechách může být výzva některé z nich sehnat, proto doporučuji - vezměte luštěniny, které máte ve špajzce, a nechte je naklíčit.

Jak naklíčit luštěniny? Do zavařovačky dejte luštěniny a zalijte je vodou, nechte je 10 hodin pracovat. Poté do víčka udělejte dírky. Několikrát denně luštěniny propláchněte a vylijte vodu. Pak nechte luštěniny v teplém a vlhkém prostředí klíčit. Během klíčení dochází k enzymatickým reakcím, které zpřístupňují a zvyšují množství dostupných živin, jako jsou vitaminy skupiny B a vitamin C, a zároveň snižují fytátový obsah, což usnadňuje absorpci minerálů.

A teď už hurá na polévku! Přípravu kwati začněte zahřátím oleje v tlakovém hrnci nebo hluboké pánvi. Přidejte římský kmín, hořčičná semínka a ajwain, dokud semena nezačnou praskat, což uvolní jejich aroma. Následně přidejte nadrobno nakrájený zázvor, česnek a chilli, které dodají polévce pikantnost.

Po krátkém orestování přidejte luštěniny, kurkumu a římský kmín s koriandrem pro zemité a svěží tóny. Vše promíchejte, přidejte vodu a vařte, dokud nejsou luštěniny měkké a polévka nezhoustne. Tato výživná směs se poté podává s rýží, což zajistí komplexní a vyvážené jídlo bohaté na bílkoviny, vlákninu a esenciální živiny.

Druhy sóji a proč ji jíst

Sója je výjimečná svým vysokým obsahem bílkovin a flexibilitou v kuchyni. Ve skutečnosti nabízí mnohem více než jen vysoký obsah bílkovin. Obsahuje isoflavony, skupinu fytoestrogenů, které mohou mít pozitivní účinky na zdraví srdce a kostí a mohou pomoci snížit hladinu LDL (špatného) cholesterolu.

Kromě toho mohou tyto látky podporovat zdraví kostí tím, že napodobují účinky estrogenů, což je zvláště prospěšné pro ženy v menopauze, které mají vyšší riziko osteoporózy. Univerzálnost sóji a zdravotní přínosy ji činí oblíbenou volbou pro mnoho lidí po celém světě.

Sója se objevuje v mnoha formách, z nichž každá nabízí unikátní texturu a chuť, které mohou obohatit různé pokrmy. Tofu, které je vyrobeno ze sójového mléka, má schopnost absorbovat chutě, do kterých je marinováno, což z něj dělá všestrannou ingredienci pro širokou škálu receptů, od sladkých po slané.

Tempeh, fermentovaný sójový produkt, nabízí na rozdíl od tofu oříškovou chuť a pevnější texturu, která se hodí do salátů, sendvičů nebo jako náhrada masa v hlavních jídlech. Edamame, mladé sójové boby vařené ve slupce, jsou oblíbenou zdravou svačinou nebo přídavkem do salátů a pokrmů z asijské kuchyně.

Co si ze sóji připravit? Zkuste třeba marinované tofu. Základní marináda může obsahovat sójovou omáčku, česnek a zázvor či jakékoli koření, které máte rádi. Jednoduše nakrájejte tofu na plátky nebo kostky a nechte ho marinovat v této směsi alespoň 30 minut, ideálně však přes noc.

Poté můžete tofu grilovat nebo péct v troubě, dokud nezíská zlatavou barvu a křupavou texturu. Toto marinované tofu můžete podávat jako hlavní chod s rýží a zeleninou nebo přidat do salátů a sendvičů pro dodatečnou dávku bílkovin.

Čočka po provensálsku

Že vás klasická čočka už ničím nepřekvapí? Chyba! Dnes se podíváme do srdce Provence. 500 gramů čočky beluga namočte na 24-72 hodin do studené vody. Po namočení čočku důkladně propláchněte a uvařte v čisté vodě do měkka, což obvykle trvá 30-40 minut.

Zatímco se čočka vaří, připravte si základ této provensálské delikatesy. Na pánvi zahřejte panenský olivový olej a orestujte na něm nadrobno nakrájenou velkou červenou cibuli, dokud nezměkne a lehce nezkaramelizuje. To dodá jídlu sladkou chuť a aroma, které skvěle kontrastuje s bohatostí čočky. Poté přidejte tři malé lžíce hustého rajčatového protlaku, tři polévkové lžíce sušeného provensálského koření. Tato směs koření dodá pokrmu charakteristickou chuť a vůni.

Když je čočka uvařená, scedíte ji a přidáte do pánve s cibulí a kořením. Vše důkladně promíchejte, aby se chutě spojily, a dochuťte jablečným octem, který pokrmu dodá příjemnou kyselost a hloubku chuti. Nakonec pokrm osolte a opepřete podle chuti.

Čočku po provensálsku podávejte teplou, posypanou balkánským sýrem, který jí dodá krémovost a slanost. Jako doprovod se hodí čerstvá zelenina a bylinky, třeba oregáno, které pokrmu dodají svěžest. A nezapomeňte na křupavý kváskový chléb, pečené brambory nebo batáty, které skvěle doplní celkovou chuť jídla.

