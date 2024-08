Machu Picchu, starobylé město Inků ukryté vysoko v Andách, je jednou z nejvýznamnějších a nejzáhadnějších archeologických lokalit na světě. Připravte se na dobrodružnou cestu, která vás provede historií, kulturou a fascinujícími zajímavostmi tohoto mystického místa.

Machu Picchu, někdy nazývané „ztracené město Inků“, leží na hřebenu hor v Peru, vysoko nad řekou Urubamba. Tato starověká citadela byla postavena v 15. století za vlády inckého vládce Pachacutiho a zůstala téměř neznámá až do svého znovuobjevení v roce 1911. Dnes je Machu Picchu jedním z nejpopulárnějších turistických cílů a je považováno za symbol incké civilizace.

Něco málo z historie

close info pixabay zoom_in Panoramatický pohled na Machu Picchu ukazuje celou starobylou citadelu s jejími terasami, chrámy a rezidenčními oblastmi. Toto ztracené město Inků, postavené v 15. století, se nachází vysoko v Andách, nad údolím řeky Urubamba v Peru

Machu Picchu bylo postaveno v 15. století, pravděpodobně kolem roku 1450, za vlády inckého císaře Pachacutiho. Město bylo strategicky umístěno na horách, aby poskytovalo přirozenou obranu a mělo přístup k zemědělským terasám. Sloužilo jako královské sídlo a náboženské centrum, které mělo spojovat přírodní a duchovní svět Inků. O jeho skutečném účelu se dodnes vedou diskuze mezi historiky a archeology.

Machu Picchu zůstalo neznámé světu až do roku 1911, kdy ho znovuobjevil americký historik Hiram Bingham. Při své expedici, kterou financovala Yaleova univerzita a National Geographic Society, narazil na ztracené město ukryté pod hustým vegetačním porostem. Objev Machu Picchu přinesl světu nové poznatky o incké civilizaci a jeho důležitosti v historii.

close info pixabay zoom_in Zemědělské terasy v Machu Picchu jsou jedním z nejimpozantnějších rysů tohoto města. Terasy byly postaveny za účelem pěstování plodin a sloužily k prevenci eroze půdy. Inkové na těchto terasách pěstovali různé plodiny, včetně kukuřice a brambor

Machu Picchu nyní

Dnes je Machu Picchu jedním z nejnavštěvovanějších turistických míst na světě. V roce 1983 bylo zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO a v roce 2007 bylo zařazeno mezi Nových sedm divů světa. Město přitahuje tisíce turistů denně, kteří přicházejí obdivovat jeho architekturu, terasy a nádherné výhledy na okolní hory. Peruánská vláda zavedla na ochranu a zachování tohoto unikátního místa řadu opatření před poškozením způsobeným turismem.

close info pixabay¨ zoom_in Ukazatel Machu Picchu, často nalezený na stezkách vedoucích k citadele, je důležitým orientačním bodem pro turisty. Tento ukazatel obvykle označuje vzdálenost a směr k různým částem areálu, jako je vstupní brána, chrámy nebo vyhlídkové body

Jak se na Machu Picchu vypravit?

Pokud se chcete vypravit do Machu Picchu z Česka, je třeba se pečlivě připravit. Nejprve si zajistěte letenku do Peru, nejlépe do hlavního města Limy. Odtud se můžete přesunout do města Cuzco, které je vstupní bránou do oblasti Machu Picchu. Let z Prahy do Limy obvykle trvá kolem 15-20 hodin s jedním či dvěma přestupy.

Po příletu do Cuzca je třeba se aklimatizovat na nadmořskou výšku, protože město leží ve výšce 3 400 metrů nad mořem. Z Cuzca se můžete vydat vlakem do města Aguas Calientes, které je nejblíže k Machu Picchu. Alternativně můžete absolvovat Inca Trail, čtyřdenní trek, který je populární mezi dobrodruhy.

Před cestou nezapomeňte:

Pas a víza : Pas musí být platný minimálně šest měsíců od data vstupu do Peru. Pro turistický pobyt do 90 dnů není třeba vízum.

: Pas musí být platný minimálně šest měsíců od data vstupu do Peru. Pro turistický pobyt do 90 dnů není třeba vízum. Očkování : Doporučuje se očkování proti žloutence typu A a B, břišnímu tyfu a dalším nemocem.

: Doporučuje se očkování proti žloutence typu A a B, břišnímu tyfu a dalším nemocem. Pojištění : Cestovní pojištění je nutností, zahrnující zdravotní péči a případnou záchrannou službu.

: Cestovní pojištění je nutností, zahrnující zdravotní péči a případnou záchrannou službu. Oblečení a vybavení : Vrstvené oblečení, pohodlné turistické boty, pláštěnka, opalovací krém, repelent a základní lékárnička.

: Vrstvené oblečení, pohodlné turistické boty, pláštěnka, opalovací krém, repelent a základní lékárnička. Vstupenky: Vstupenky do Machu Picchu je nutné rezervovat předem, stejně jako případné povolení k treku po Inca Trail.

close info pixabay zoom_in Lama stojící v Machu Picchu je nejen typickým zástupcem fauny této oblasti, ale také symbolem andské kultury. Lamy byly pro Inky důležitými zvířaty, používanými jako dopravní prostředky a zdroj vlny. Dnes jsou lamy oblíbenými fotografickými objekty pro turisty navštěvující starobylé město

Nejzajímavější fakta

Terasy Machu Picchu : Jednou z nejvýraznějších charakteristik Machu Picchu jsou jeho zemědělské terasy. Tyto terasy nejen umožňovaly pěstování plodin, ale také pomáhaly s kontrolou eroze a poskytovaly stabilitu strmým svahům.

: Jednou z nejvýraznějších charakteristik Machu Picchu jsou jeho zemědělské terasy. Tyto terasy nejen umožňovaly pěstování plodin, ale také pomáhaly s kontrolou eroze a poskytovaly stabilitu strmým svahům. Intihuatana : Intihuatana, známý také jako "Hitching Post of the Sun", představuje kamenné sluneční hodiny, které Inkové používali k astronomickým pozorováním. Tento monolit je považován za jeden z nejposvátnějších míst v Machu Picchu.

: Intihuatana, známý také jako "Hitching Post of the Sun", představuje kamenné sluneční hodiny, které Inkové používali k astronomickým pozorováním. Tento monolit je považován za jeden z nejposvátnějších míst v Machu Picchu. Posvátné skály : Machu Picchu je plné posvátných skal, které měly náboženský a ceremoniální význam. Tyto skály jsou často spojovány s astronomickými událostmi a byly použity při různých rituálech.

: Machu Picchu je plné posvátných skal, které měly náboženský a ceremoniální význam. Tyto skály jsou často spojovány s astronomickými událostmi a byly použity při různých rituálech. Unikátní architektura : Inkové byli mistři v kamenickém řemeslu. Budovy v Machu Picchu jsou postaveny bez použití malty, přičemž kameny jsou tak precizně opracovány, že mezi nimi neprojde ani list papíru.

: Inkové byli mistři v kamenickém řemeslu. Budovy v Machu Picchu jsou postaveny bez použití malty, přičemž kameny jsou tak precizně opracovány, že mezi nimi neprojde ani list papíru. Bohatá biodiverzita: Machu Picchu se nachází v oblasti s bohatou biodiverzitou, kde můžete najít různé druhy rostlin, ptáků a dalších zvířat. Tato oblast je chráněná a je součástí většího národního parku.

Machu Picchu není jen historickou památkou, ale i symbolem incké kultury a jejich neuvěřitelných stavebních dovedností. Jeho návštěva je jako cesta zpět v čase, kde můžete zažít jedinečnou atmosféru a obdivovat krásy tohoto úžasného místa.

