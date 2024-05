Riziko onemocnění salmonelózou máme spojené především s konzumací vajec nebo kuřecího masa. Možná vás překvapí, že za řadou epidemií stojí oblíbený meloun. Tady jsou tipy, jak tomu předejít.

Největší riziko představují krájené melouny, které jsou skladovány v teple nebo dokonce na přímém slunečním záření. Bakterie, které se mohou nacházet na povrchu slupky, se během krájení dostanou do kontaktu s dužinou a vlivem tepla se pak velmi rychle šíří.

Podle portálu Bezpečnost potravin platí, že čím déle jsou naporcované melouny nevhodně skladovány, tím více je ohroženo naše zdraví.

close info Bigc Studio / Shutterstock zoom_in Meloun patří mezi nejoblíbenější druhy letního ovoce, ale při nesprávném zpracování a skladování může být zdrojem nákazy salmonelózou

Jak předejít nákaze?

Nenechte se zlákat a nakrájené melouny, které nejsou skladovány v chladu, raději nekupujte. To platí především u venkovních stánků s ovocem a zeleninou, kde jsou porce melounů vystavené venku a často i na přímém slunci.

Bezpečnější variantou je nákup v supermarketech, kde jsou melouny skladovány v chladicích boxech. I zde by však měly pobýt maximálně dvě hodiny.

close info SERSOLL / Shutterstock zoom_in Ideální je koupit si celý meloun a zpracovat ho až doma

Slupku vždy omyjte

Ideální je koupit si celý meloun a zpracovat ho až doma. Hygienici doporučují slupku pečlivě omýt teplou vodou, nejlépe i kartáčkem. Právě tato část totiž může být kontaminována zbytky zeminy nebo závlahové vody, kde se nacházejí nebezpečné bakterie. Následně si dobře umyjte ruce – stejně jako když pracujete se syrovými vejci nebo masem.

Naporcovaný meloun poté uložte do ledničky. Pokud ho podáváte jako občerstvení venku, chraňte ho před slunečními paprsky a snězte ho co nejrychleji – maximálně do čtyř hodin od vyjmutí z lednice.

close info Ana Anderson / Shutterstock zoom_in Meloun před krájením omyjte teplou vodou, ideálně očistěte i kartáčkem

Salmonelózu způsobují bakterie rodu Salmonella. Toto nepříjemné onemocnění se projevuje silnými zažívacími potížemi, které se dostavují obvykle 24 až 48 hodin po konzumaci kontaminované potraviny. Inkubační doba se však může pohybovat v rozmezí osmi hodin až pěti dnů.

