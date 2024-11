Topná sezóna odstartovala. A vy byste ji měli odstartovat v první řadě odvzdušněním radiátorů. Není to totiž jenom o tom, aby co nejefektivněji hřály, jako když byly nové, ale aby jako nové i dlouho vypadaly!

Největší množství energie spotřebují domácnosti na vytápění. Jak uvádí Český statistický úřad (csu.gov.cz), jedná se řádově o dvě třetiny z jejich celkové spotřeby. Pokud však máte otočené kohoutky u radiátorů naplno, ale jejich povrch zůstává vlažný, možná spotřebováváte energii na ohřev vody zbytečně.

V trubkách radiátorů se totiž nejspíš nahromadily vzduchové bubliny, které vytvořily vzduchové kapsy, což má za následek snížení výhřevnosti radiátorů, přestože kotel vodu ohřívá. Snížený topný výkon radiátorů však není jediným důsledkem jejich zavzdušnění – to může mít i další neblahý vliv, a to na jejich povrch.

O stav otopné soustavy je třeba se starat

„Zavzdušnění radiátoru nejenže výrazně snižuje jeho topný výkon, ale navíc urychluje narušení lakovaného povrchu,“ upozorňuje Ing. Miroslav Váša, produktový manažer Zehnder pro oblast designových radiátorů. A právě vlhkost je pro radiátory tradičně největší výzvou.

A dále vysvětluje: „Lak je totiž vždy mírně porézní, a pokud se horní část zavzdušněného radiátoru neprohřívá, při opakovaném zavěšování mokrých ručníků a oblečení povrch trpí dlouhodobým vystavením vlhkosti. Ta může postupem času proniknout až na samotnou ocel, a spustit tak korozi.“

Jak odvzdušnit topení

Zdroj: Youtube

Dvouvrstvé lakování pro lepší životnost povrchu

Výše popsaný proces je však možné výrazně zpomalit, a to dvouvrstvým lakováním, jehož výsledkem je hladký povrch, vyšší odolnost proti mechanickému poškození i podstatně vyšší odolnost vůči zmiňované korozi. Kvalitní povrch radiátoru tedy není pouze estetickou záležitostí. Je to především pojistka dlouhé životnosti otopného tělesa.

Jak vysvětluje odborník ze společnosti Zehnder: „Kvalita první vrstvy, vysoce odolného antikorozního laku, a přidání druhé vrstvy, finálního laku, minimalizuje pravděpodobnost, že se vlhkost dostane až na ocel,“ a dodává: „Dvouvrstvým lakováním posilujeme odolnost všech našich radiátorů, a to včetně základních řad, jako je například Zehnder Zeta.“

Riziko poškození existuje vždy, lze jej ale snížit

Prvotřídní dvouvrstvé lakování je však důležité nejen u koupelnových radiátorů, ale i u těch bytových. Ty jsou sice díky nižší vlhkosti v bytě korozí méně ohrožené, jsou však více vystaveny možnosti mechanického poškození například při dětských hrách nebo při úklidu.

Riziko představuje už samotná manipulace s radiátorem při instalaci, ale také používání agresivních čisticích prostředků, anebo neopatrné nakládání ostrými předměty v jeho blízkosti. Upadne-li vám na radiátor ostrý těžký předmět, nejspíš se to neobejde bez šrámu. Pokud je ale radiátor kvalitní, projeví se ochranná funkce spodní tvrzené vrstvy.

Pečovat o radiátory se vyplatí

Ani sebekvalitnější povrch radiátoru tedy není nezničitelný. Proto si každý radiátor zaslouží péči a také pravidelné odvzdušnění alespoň jednou ročně. Je to to nejmenší, co pro samotný radiátor, ale i pro vaši domácnost a peněženku můžete udělat.