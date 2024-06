Když je v létě venku horko, nezbývá nám nic jiného, než občas vytvořit pořádný luft, aby se vyměnil těžký vzduch za čerstvý. Větráním se nám ale domů občas dostanou otravné mouchy, které nás budí ze spaní, kladou vajíčka na naše jídlo a roznášejí nemoci. Jak se jich zbavit?

Moucha domácí je nejen otravným společníkem, ale také přenašečem nemocí. Na nohou jediné mouchy může být až pět milionů choroboplodných zárodků. Samička může během jediného dne naklást až 150 vajíček. K tomu jí poslouží hnijící zbytky potravy a podobné páchnoucí organické látky. Za jediný den se z vajíček vylíhnou bílé larvy, z nichž jsou přibližně za deset dní dospělé mouchy.

Oblíbenými zdroji potravy jsou pro ni hromady odpadků, nádoby na odpadky, fekálie, nechráněná vařená zelenina a masa, a obecně jakékoliv zkažené a žluklé jídlo. Vynášejte proto pravidelně koš, nádobí myjte ihned po použití a nenechávejte zbytky jídel volně na kuchyňské lince nebo stole. Co dalšího lze proti výskytu much udělat?

Vůně, které odpuzují mouchy

Jednoduchou a zdravotně nezávadnou metodou, kterou můžete vyzkoušet, je použití citronu a hřebíčku. Váš byt bude vonět příjemnou citrusovou vůní po dobu až šesti dnů.

Stačí rozříznout citron na dvě poloviny a zapíchat do něj tolik hřebíčků, kolik se do něj vejde, aby se vůně uvolnila. Jednou denně pak citron jemně zmáčkněte, aby se rozvoněl. Stejně tak fungují i limetky, pomeranče či mandarinky.

Vyrobte si domácí mucholapky

Smíchejte cukr a sirup v poměru 1 : 1. Vezměte například krabici od cereálií, kterou jste se chystali vyhodit, a nastříhejte ji na proužky. Velikost je čistě na vás. Nahoře udělejte nožem nebo nůžkami dírku a provlečte skrz provázek. Pásky potřete cukrovou směsí a nechte dobře uschnout. Pak už jen rozvěste po domácnosti a nechte mouchy, ať se chytají samy.

Můžete si vyrobit i další pasti na mouchy. Inspirujte se diy nápady ve videu:

Zdroj: Youtube

Ozdobte byt rostlinami, které odpuzují hmyz

U vchodu do bytu nebo u okna můžete také pěstovat rostliny, které jen svou přítomností mouchy odpuzují. Takovou rostlinou je například máta nebo bazalka. Aroma, které tyto byliny uvolňují, mouchy nemají rády, a vašemu bytu se pravděpodobně vyhnou.

Pokud máte bylinky jen na zahradě, otrhejte každý den pár lístků, nadrťte a dejte na talířek do místnosti. Odpudit mouchy může rovněž levandule, rajčata nebo pelyněk. Pomoci vám mohou také masožravé rostliny.

Nainstalujte do oken sítě proti hmyzu

Další metodou, jak se zbavit otravných much, je zabránit jim ve vstupu do domu. Nejlepší metodou je instalovat do oken sítě, které váš byt nebo dům ochrání před mouchami mnohem lépe než jakákoliv mucholapka. Máte-li více oken vedle sebe, síťku instalujte jen do jednoho z nich, a tím větrejte.