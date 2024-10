Při správném používání myčka uspoří hodně času. I týden zaschlé nádobí vydrhne do lesku pouhým stiskem tlačítka. Může být ale také příčinou zklamání a zkázy: zkřivená dřevěná prkna, tupé nože, poničené plasty. Viníkem může být špatné rozvržení předmětů ve spotřebiči.

Navzdory tomu, co vám doma říkali, existuje správný a špatný způsob, jak myčku naplnit. Doporučujeme respektovat rozvržení myčky tak, jak to výrobce zamýšlel (a uzpůsobil).

Spodní stojan je určen pro větší předměty, jako jsou talíře, hrnce a velké mísy.

Do horního stojanu by měly být umístěny malé misky, šálky, sklenice, hrnky a další nádobí vhodné do myčky, jako jsou silikonové špachtle a lžíce. Také plastové předměty by měly být vkládány do horního regálu. A to proto, že horní organizér je u většiny přístrojů umístěn nejdále od silných vodních trysek i topných těles, a ochráníte tím choulostivé nádobí.

5 předmětů, které patří do horního regálu myčky nádobí

1. Sklenice a hrnky

Pokud jsou šálky a hrnky umístěny na spodní polici myčky nádobí, silné proudy vody je mohou snadno vymrštit, což může vést k jejich prasknutí. Případně mohou blokovat účinný přístup vodních trysek k horní polici.

Hrnky s potiskem se umísťují do horní části, aby byla umělecká díla chráněna před vyblednutím. Silikonové nebo plastové odměrky, které lze mýt v myčce, dejte nahoru, aby byly chráněny před extrémním teplem nebo tlakem vody, s nímž by se mohly setkat na spodním stojanu, a zachoval se jejich tvar.

Například termosky či lahve na nápoje mají vakuové těsnění nebo izolaci, aby nápoje zůstaly horké nebo studené po delší dobu. Před vložením těchto předmětů do spotřebiče si vždy ověřte, zda je lze mýt v myčce. Vyšší teplota a tlak vody ve spodním stojanu mohou snadno poškodit izolaci nebo porušit vakuové těsnění.

Také termohrnky je lepší umístit na horní polici, aby se prodloužila jejich životnost a zachovala jejich účinnost. Před jejich vložením do myčky odstraňte všechny části, které by mohly zadržovat vlhkost nebo bakterie, jako jsou gumová těsnění, víčka nebo brčka, a myjte je odděleně.

close info Aritha z Pixabay.com zoom_in Hrnky s potiskem se umísťují do horní části, aby byla umělecká díla chráněna před vyblednutím

2. Křehké skleněné nádobí

Mnoho lidí raději myje skleněného nádobí ručně, ale mnohé moderní myčky nádobí jsou dostatečně šetrné, aby tento proces zvládly. Sklenice na víno, flétny na šampaňské a další křehké skleněné nádobí patří mezi věci, které můžete bezpečně umístit na horní stojan myčky.

Dbejte na to, aby se skleněné předměty nedotýkaly a nebyly naskládány příliš těsně. Vysoké sklenice nebo sklo se stopkou položte na bok s mírným náklonem, aby mohla voda odtékat. Pokud je vaše myčka vybavena sklopnou poličkou pro uložení nádobí na stopce, použijte ji. Starožitné sklo raději myjte vždy v ruce.

3. Dlouhé nádobí a náčiní

Mnoho myček nádobí má na horním stojanu vyhrazená místa pro dlouhé nádobí, jako jsou kleště, špachtle, servírovací lžíce a opakovaně použitelné hůlky. Dlouhé náčiní pokládejte vodorovně. Pokud si nejste jisti, zda bude náčiní vhodně zajištěno, myjte je raději ručně, abyste nepoškodili je nebo myčku.

Pokud má náčiní plastové nebo silikonové rukojeti, které jsou citlivé na teplo, horní stojan je chrání před poškozením.

4. Plastové krabičky

Vždy zkontrolujte, zda je plastový předmět vhodný pro mytí v myčce. Horní stojan je nejbezpečnější pro opakovaně použitelné plasty vhodné do myčky, jako jsou láhve na vodu, nádobí, příbory, kojenecké láhve, plastová prkénka a akrylové sklenice, proto se mají ukládat nahoru co nejdále od topných těles.

Lehké předměty upevněte mezi držáky, aby se během cyklu nevysunuly a neblokovaly vodní trysky nebo ostřikovací ramena.

close info AS Photograpy z Pixabay.com zoom_in Pokud je vaše myčka vybavena sklopnou poličkou pro uložení nádobí na stopce, použijte ji

5. Malé misky a talířky

Horní stojan je určen pro malé a choulostivé předměty, proto jsou malé misky a talíře nejbezpečnější mimo dosah silného ostřikovače. Malé misky a talíře umístěte mezi hroty a každý z nich řádně zajistěte. Nakloňte je mírně směrem dolů, aby voda a nečistoty mohly rychle odtékat.