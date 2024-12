Fermentované citrony jsou fantastická přísada. Příprava je jednoduchá, výsledek dokonalý

Sunvic / Shutterstock

Jana Truksová 6. 12. 2024 clock 4 minuty gallery video

Většina domácích kuchařů používá při vaření a pečení citronovou šťávu a kůru. Kolik jich ale zná tyto citrusy konzervované v soli? Už malé množství této lahůdky dodá hloubku chuti mnoha slaným pokrmům. Určitě budete přemýšlet: „Co je to za úžasnou chuť? Co mi to jen připomíná?“ A budete znovu a znovu ochutnávat. Naložte si vlastní citrony, vyzkoušejte a posuďte sami.

