Trápí vás vysoký cholesterol? Jeho snížení nemusí být pouze výsadou léků. Příroda nabízí řadu nápojů, které vám pomohou udržet "zlý" LDL cholesterol na uzdě, zatímco "dobrý" HDL cholesterol posilníte. Od zeleného čaje přes sójové nápoje až po smoothie z rostlinného mléka, objevte přírodní způsoby, jak si udržet srdce v kondici. Snadno, rychle, účinně!

Cholesterol je voskovitá substance, která má v našem těle své nezastupitelné místo. Jeho hlavní funkcí je podílet se na tvorbě a udržování buněčných membrán, což znamená, že každá jediná buňka v našem těle se bez cholesterolu neobejde. Kromě toho je cholesterol klíčovým hráčem v syntéze několika důležitých hormonů, jako jsou estrogen, testosteron a kortizol. Tato hormonální rovnováha je zásadní pro celou řadu tělesných funkcí, včetně reprodukce, metabolismu a reakce na stres.

Ale jak už to často bývá, všeho moc škodí. Přebytek cholesterolu v krvi, zejména jeho "zlé" formy LDL (low-density lipoprotein), může vést k usazování tukových depozit na stěnách arterií. Na druhou stranu, "dobrý" cholesterol HDL (high-density lipoprotein) pomáhá odvádět cholesterol z arterií zpět do jater, kde je zpracován a vyloučen z těla. Je tedy jasné, že udržování zdravé rovnováhy mezi LDL a HDL je klíčové pro naše zdraví.

Pomoc č. 1? Zelený čaj!

Zdroj: Youtube

Zelený čaj není jenom o večerním rituálu, kdy si konečně po celém dnu odpočinete. Může se stát taky vaším nejmocnějším spojencem v boji s cholesterolem. Obsahuje katechiny a další antioxidanty, které mohou snižovat úroveň LDL cholesterolu. Studie z roku 2020 ukazuje, že vyšší konzumace zeleného čaje souvisí s nižšími hladinami LDL. Není to tedy jen pověstný elixír mládí, ale i elixír zdraví!

Inspirace v přírodě: sója a oves

Sójové nápoje, s nízkým obsahem nasycených tuků, nabízejí alternativu ke klasickému mléku a mohou pomoci regulovat cholesterol. FDA (Úřad pro kontrolu potravin a léčiv) doporučuje denní konzumaci 25 gramů sójového proteinu. A co takhle oves? Ovesné nápoje obsahují beta-glukany, které vytvářejí v trávicím systému gelovitou látku, a mohou tak bránit vstřebávání cholesterolu. Jedna sklenice ovesného mléka může poskytnout až 1 gram beta-glukanů.

Smoothie a další rostlinná mléka

Kdo by nechtěl začít den smoothie? A co když vám řekneme, že kromě všech ostatních benefitů, které jistě znáte, vám může být takové smoothie užitečné i při boji s cholesterolem? Smoothie s borůvkami nebo ostružinami je plné antioxidantů a vlákniny. To vám může pomoci snižovat cholesterol. Zkuste smíchat sójové nebo mandlové mléko s banánem, hrstí hroznů nebo švestek, a máte nejen chutný, ale i zdraví prospěšný nápoj.

Několik dalších, méně tradičních nápojů

Černý čaj : Podobně jako zelený čaj, i černý čaj obsahuje antioxidanty, které mohou pomoci snižovat hladiny LDL cholesterolu. Má také příznivý vliv na celkové zdraví srdce.

: Podobně jako zelený čaj, i černý čaj obsahuje antioxidanty, které mohou pomoci snižovat hladiny LDL cholesterolu. Má také příznivý vliv na celkové zdraví srdce. Káva bez kofeinu : Některé studie naznačují, že káva bez kofeinu může mít pozitivní účinky na hladiny cholesterolu. Je však důležité ji pít bez přidané smetany a cukru.

: Některé studie naznačují, že káva bez kofeinu může mít pozitivní účinky na hladiny cholesterolu. Je však důležité ji pít bez přidané smetany a cukru. Mandlové mléko : Mandlové mléko je dalším skvělým rostlinným mlékem, které může pomoci v boji s cholesterolem. Je nízké na nasycených tucích a může být obohaceno o další prospěšné látky.

: Mandlové mléko je dalším skvělým rostlinným mlékem, které může pomoci v boji s cholesterolem. Je nízké na nasycených tucích a může být obohaceno o další prospěšné látky. Kurkumový čaj nebo mléko : Kurkuma je známá pro své protizánětlivé vlastnosti a může přispět k lepšímu zpracování tuků v těle, což má nepřímý vliv na regulaci cholesterolu.

: Kurkuma je známá pro své protizánětlivé vlastnosti a může přispět k lepšímu zpracování tuků v těle, což má nepřímý vliv na regulaci cholesterolu. Kefír : Tento fermentovaný mléčný nápoj je bohatý na probiotika, která mohou přispět k lepšímu zdraví střev a tím i k regulaci cholesterolu.

: Tento fermentovaný mléčný nápoj je bohatý na probiotika, která mohou přispět k lepšímu zdraví střev a tím i k regulaci cholesterolu. Zázvorový čaj : Zázvor má protizánětlivé a antioxidantní vlastnosti, které mohou pomoci v regulaci hladin cholesterolu a podporovat celkové zdraví srdce.

: Zázvor má protizánětlivé a antioxidantní vlastnosti, které mohou pomoci v regulaci hladin cholesterolu a podporovat celkové zdraví srdce. Citronová voda : Jednoduchá a osvěžující citronová voda může podporovat trávení a metabolismus, což má pozitivní vliv na hladiny cholesterolu.

: Jednoduchá a osvěžující citronová voda může podporovat trávení a metabolismus, což má pozitivní vliv na hladiny cholesterolu. Jablečný ocet: Některé studie naznačují, že pravidelná konzumace ředěného jablečného octa může mít příznivý vliv na hladiny cholesterolu. Doporučuje se smíchat ho s vodou, aby se předešlo poškození zubní skloviny.

Zdroj: https://www.ncbi.nlm.nih.gov, https://www.accessdata.fda.gov, https://www.medicalnewstoday.com