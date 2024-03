Už vás nebaví klasické recepty a hledáte něco nového, co by oživilo vaši kuchyni a zároveň potěšilo oko i chuťové buňky? Přinášíme vám unikátní recepty, které se skvěle hodí pro každou příležitost. Připravte se na arašídovou pěnu s tvarohem, perníčkový cheesecake a další delikatesy, které vám představíme v tomto článku.

Servírování jídel ve skleničkách se stalo velkým trendem, který přináší nejen estetickou hodnotu našim stolům, ale také praktický rozměr. Sklenice umožňují krásně vrstvit jednotlivé komponenty, a nabízí tak jedinečný vizuální zážitek. Ať už plánujete romantickou večeři, party s přáteli, nebo si jen chcete užít chvilku sami s dobrou knihou, tyto recepty vám zpříjemní den. Připravte si lžičky, protože tyto lahůdky si zamilujete od prvního sousta!

Arašídová pěna s tvarohem

Arašídová pěna s tvarohem je příkladem dezertu, který kombinuje jednoduchost přípravy s lehkostí a méně kaloriemi, aniž byste museli obětovat chuť. Díky použití peanut butter v prášku je tento dezert o polovinu méně kalorický než jeho tradiční verze, což z něj dělá skvělou volbu pro ty, kteří dbají na svůj kalorický příjem, ale nechtějí se vzdát sladkého.

1 balení light cream cheese

1 nízkotučný tvaroh

1 balení 30% smetany ke šlehání

55 g třtinového moučkového cukru

1 čajová lžička mleté vanilky

80 ml vody

60 g práškového arašídového másla (na základ)

20 g práškového arašídového másla (na ozdobu)

voda (dle potřeby pro získání tekutější konzistence)

10 g třtinového moučkového cukru

arašídy v hořké čokoládě

Smíchejte práškové arašídové máslo s vodou do požadované konzistence. Pro tekutější výsledek přidejte více vody. V míse zkombinujte light cream cheese, tvaroh, třtinový moučkový cukr, mletou vanilku a směs arašídového másla s vodou. Vše důkladně promíchejte. Podle návodu vyšlehejte smetanu do tuha a následně ji opatrně vmíchejte do tvarohové směsi. Smíchejte trochu práškového arašídového másla s vodou, aby vznikla tekutější konzistence, se kterou se vám bude dobře zdobit.

Do poloviny naplňte sklenici krémem, poté přidejte trochu tekutého arašídového másla a pokračujte další vrstvou tvarohového krému. Dezert zakončete vrstvou tekutého arašídového másla a ozdobte arašídy v hořké čokoládě.

Milované tiramisu do skleničky

Tiramisu je jedním z nejoblíbenějších italských dezertů na světě, který kombinuje bohatou krémovost s lehkostí a jemnou kávovou chutí. Tento recept vám ukáže, jak si připravit tiramisu krok za krokem s použitím tradičních surovin, včetně mascarpone, piškotů a silné kávy, které spolu tvoří dokonale harmonický dezert.

Žloutek: 6 ks (vychlazených)

6 ks (vychlazených) Bílek: 3 ks (vychlazené)

3 ks (vychlazené) Sůl: 1 špetka

1 špetka Krupicový cukr: 110 g

110 g Mascarpone: 500 g

500 g Víno: 1 sklenka dezertního

1 sklenka dezertního Káva: 250 ml (vlažná, silná – uvařená, překapaná nebo instantní)

250 ml (vlažná, silná – uvařená, překapaná nebo instantní) Piškoty: 30 ks (cukrářské)

30 ks (cukrářské) Tmavá čokoláda: 200 g

200 g Smetana ke šlehání: 100 ml

100 ml Kakao: 4 PL (na posypání dezertu)

Začněte krémem tak, že utřete žloutky s krupicovým cukrem do pěny. Tento proces zajistí, že krém bude lehký a nadýchaný. Poté do směsi vetřete mascarpone a šlehejte dál, dokud nezískáte hladký, krémový základ.

Bílky se špetkou soli vyšlehejte ve zcela čisté a chladné misce na tuhý sníh. Tento krok je klíčový pro dodání lehkosti dezertu. Následně opatrně zatřete bílkový sníh do směsi s mascarpone, aby krém zůstal nadýchaný a lehký.

Piškoty namočte v silné, vlažné kávě. Káva by měla být dostatečně silná, aby piškoty dobře nasákly chutí, ale zároveň by neměly být rozmočené. Na dno formy nebo sklenice vrstvěte střídavě namočené piškoty a mascarpone krém. Začněte a zakončete vrstvou krému. Dezert nechte v chladničce několik hodin odpočinout, ideálně přes noc, aby se chutě spojily a krém ztuhl. Před podáváním dezert pokryjte nastrouhanou tmavou čokoládou.

Pro milovníky podzimu kořeněný chia pudink

Kořeněný podzimní chia pudink je jedním z těch, který vás okouzlí svou jednoduchostí. Skvělé na něm je, že ho můžete okořenit a ochutit tak, jak máte rádi. Skvěle se kombinuje s ovocem, ale i s podzimním kořením, což si dnes představíme. Tento zdravý a vyživující dezert je dokonalou volbou pro ty, kteří hledají lehké, ale zároveň syté a aromatické pokušení.

¼ hrnku chia semínek

1,5 hrnku mandlového mléka

2 lžíce javorového sirupu

½ lžičky vanilkového extraktu

Špetka mletého zázvoru, skořice, muškátového oříšku a hřebíčku

Na ozdobu cokoli dle chuti, v našem receptu jsme použili: 4 fíky, 1 střední jablko, skořici, javorový sirup, pekanové ořechy, granátové jablko

Chia semínka zalijte mandlovým mlékem. Přidejte javorový sirup, vanilkový extrakt a koření (zázvor, skořici, muškátový oříšek, hřebíček). Zamíchejte a nechte 10 minut odstát. Po této době znovu promíchejte a nechte přes noc odpočinout v lednici, přikryté.

Druhý den připravte ovocnou směs. Dva fíky a jablko nakrájejte na malé kousky. Vložte do kastrůlku, přidejte trochu vody, trochu javorového sirupu a špetku skořice. Pomalu duste, dokud se většina tekutiny neodpaří a ovoce nezměkne.

Na dno skleniček vložte ovocnou směs. Na ni navrstvěte připravený chia pudink. Pudink ozdobte zrníčky granátového jablka, pekanovými ořechy a zbylými fíky, které můžete nakrájet na čtvrtiny nebo plátky.

Vzpomínka na Vánoce: perníčkový cheesecake do skleničky

Cheesecake do skleničky, který je ideální volbou pro ty, kdo hledají snídani či dezert s vánoční vůní, ale zároveň chtějí zůstat věrni zdravému životnímu stylu. Tento recept je plný proteinů, chudý na cukry, a přitom zachovává všechny tradiční chutě, které milujeme na vánočním cukroví. A co je nejlepší? Je hotový během pár minut!

1 Vilgain perníčková sušenka

250 g nízkotučného tvarohu

1 čajová lžička Vilgain medu medovicového

1 špetka skořice

30 g Vilgain perníčkové granoly

Kaki nebo jiné oblíbené ovoce

Připravte si nejprve krém. Začněte smícháním tvarohu s lžičkou medovicového medu a špetkou skořice. Tato směs vytvoří krémovou a aromatickou základnu pro váš cheesecake. Poté rozdrobte proteinovou perníčkovou sušenku a rovnoměrně ji rozložte na dno skleničky. Tato sušenka poslouží jako chutný a křupavý základ.

Na rozdrobenou sušenku navrstvěte připravený tvarohový krém. Díky své konzistenci a chuti vytvoří perfektní vrstvu mezi sušenkou a granolou. Celé to zasypte perníčkovou granolou, která přidá texturu a další vrstvu chuti. Na závěr přidejte nakrájené kaki nebo jiné oblíbené ovoce pro osvěžující a sladký kontrast.

Zdroj: https://aktin.cz, https://www.grizly.cz, https://aktin.cz, https://www.apetitonline.cz