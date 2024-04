Sport je důležitý nejen pro zdraví lidí, ale i našich čtyřnohých mazlíčků. Psí sporty ale nejsou dobré jen na fyzičku a zábavu, ale podporují zároveň mozkovou aktivitu, výcvik a sociální interakci. Psích sportů existuje celá řada. My si dnes ale posvítíme na ty nejoblíbenější.

Psi potřebují zábavu a fyzickou i duševní aktivitu. Zaměstnat je v každodenním životě ale není tak snadné. Řešením mohou být psí sporty, které se těší čím dál větší oblibě. Díky pestré nabídce si každý majitel a každé plemeno může najít ten pravý. Pojďme se podívat na ty nejpopulárnější.

1. Agility

Tento rychlý sport patří mezi nejoblíbenější. Pes musí proběhnout 100-200 metrů dlouhou trať s nejméně dvaceti různými překážkami. Překonává stěny, pneumatiky, tunely, houpačky, skok do dálky, slalom, stůl nebo šikmou stěnu. Měl by zvládnout celou trať co nejrychleji a bez chyb. Majitel svého psa motivuje pomocí gest a hlasu. Vodítka, clickery a další pomůcky nejsou povoleny.

2. Canicross

Canicross je druh terénního běhu (cross country). Psovod je spojen se svým psem pružným vodítkem připevněným k pasu. Pes psovoda „táhne“ jak po rovině, tak do kopce.

Protože při canicrossu, na rozdíl od joggingu, tempo udává pes, musí psovod běžet rychlým tempem. Vypouštěcí karabina slouží pro snadné uvolnění spojení mezi psem a běžcem a v případě pádu. Zabrání tomu, aby vás pes dále táhl.

3. Dogdancing

Tanec se psem mohou laici považovat za absurdní a pro psy nevhodný. Základem dogdancingu jsou však přirozené pohyby a schopnosti psa. Při tomto sportu se používají základní cviky poslušnosti, pohyby a triky, jako je chůze u nohy, sezení, skákání nebo slalom. Majitel z nich vypracuje specifickou choreografii na zvolenou hudbu.

4. Dogfrisbee

Při profesionálním psím frisbee, nazývaném také discdogging, jde o mnohem víc než jen přinést frisbee disk zpět. Existují různé varianty, jako je freestyle, mini distance a long distance. Psi a jejich majitelé se učí dovedným hodům a rafinovaným trikům. Člověk a pes se stávají dokonalým týmem.

Dogfrisbee je skvělá zábava pro všechny zdravé psy, kteří mají velkou touhu se hýbat a mají smysl pro hru. Vysoké skoky ale zatěžují klouby. Velcí a těžcí psi, stejně jako mladí psi, jejichž kosti stále rostou, by tedy tento sport neměli praktikovat.

5. Tažné sporty

V případě tažných sportů se jedná o obecný pojem pro celou škálu psích sportů. Mezi tyto psí sporty řadíme bikejöring, skijöring nebo závody psích spřežení. Pes svou silou – sám nebo v týmu s několika dalšími psy – za sebou táhne člověka na kole, lyžích nebo saních. To je základním principem těchto sportů.

Dobrá fyzická kondice a síla jsou u těchto sportů zásadní. I zde je ale nutná důvěra a týmová práce mezi psovodem a psem. Vzhledem k vysokým nárokům na sílu jsou tažné sporty vhodnější pro velká psí plemena.