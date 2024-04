Chodit každý den do restaurace na oběd může měsíčně vyjít i na několik tisíc. Jídlo připravené doma vám ušetří peníze a navíc budete mít i perfektní přehled o jeho množství i složení, což se hodí nejen při hubnutí.

Oběd do krabičky přinesený z domova má spousty výhod. V první řadě vás vyjde levněji než jídlo v restauraci, a to až několikanásobně. Druhou výhodou je lepší přehled nad složením – pokud si jídlo nachystáte doma, můžete si ohlídat i správný poměr živin. To se hodí obzvlášť v případě, pokud se snažíte shodit přebytečná kila, udržet si váhu nebo se stravovat zdravěji.

Doma si snadno nachystáte adekvátní porci a sami si určíte, kolik bude obsahovat tuku, bílkovin, sacharidů, vlákniny, ale i soli. V neposlední řadě vám bude oběd vždycky chutnat, protože si ho vyladíte přesně podle sebe. Tady je 10 tipů pro inspiraci:

Snadné květákové placky

Pokud milujete smažený květák, určitě vyzkoušejte i květákové placky. Chutnají výborně, nejsou tak tučné a výborně chutnají teplé i studené.

Karbanátek, po kterém se netloustne

Příprava karbanátků je velmi snadná, a pokud místo vepřového masa použijete mleté kuřecí nebo krůtí, získáte ideálního parťáka na hubnutí.

Čočka s vůní Indie

Zdravé jídlo vůbec nemusí být nudné. Tahle kořeněná specialita inspirovaná indickou kuchyní voní kořením a chutná naprosto skvěle.

Luxusní salát z těstovin a tuňáka

Celozrnné těstoviny, tuňák ve vlastní šťávě a hromada zeleniny. Jednoduché jídlo, která vás zasytí a nechybí mu vůbec nic.

Rychlá boloňská s červenou čočkou

Milujete boloňskou omáčku? Pak vyzkoušejte tuhle vegetariánskou verzi s červenou čočkou. Je levnější, plná rostlinných bílkovin a vlákniny, připravená rychlostí blesku a chutná naprosto skvěle.

Univerzální krůtí kuličky

Jednoduché masové kuličky z mletého krůtího masa můžete upéct v troubě nebo horkovzdušné fritéze. Hodí se k těstovinám, rýži, kuskusu, do polévek, sendvičů i tortill - výsledná kombinace je jen na vás.

Geniální trojkombinace

Nevšední, ale chuťově vyladěné spojení těstovin, špenátu a italské klobásy vám rozhodně zpříjemní den. Pokud chcete snížit obsah tuku, nahraďte salsicciu méně tučnou vinnou nebo kvalitní grilovací klobásou. Použít můžete i veganskou uzeninu.

Bulgur nikdy nezklame

Bulgur se vyrábí z celozrnných pšeničných zrn, má skvělé nutriční hodnoty a příjemnou oříškovou chuť. Připravený je během chvíle a lze ho donekonečna obměňovat. Zkuste třeba tento jednoduchý salát se zeleninou, sýrem feta a čerstvými bylinkami.

Tuňák, jak ho neznáte

Pokud používáte tuňáka jen na pomazánku nebo do salátu, zkuste mu dát nový šmrnc v podobě rybích kroket nebo placiček. Smažení není nutné - upéct je můžete v troubě a bez oleje.

Vajíčkové muffiny

Vajíčka jsou potravina plná bílkovin a zdraví prospěšných látek. Vzít si je můžete i s sebou do práce - a to nejen v úpravě natvrdo. Zkuste třeba snadné vaječné muffiny, které výborně doplní zeleninový salát nebo si je můžete dát jako přílohu k polévce.

Zdroj: redakce Dům&Zahrada, www.stobklub.cz, karolinafour.cz