Voda z povodní může kromě poškození majetku a ohrožení lidí také znečistit pitnou vodu. V tuto chvíli však hygienické stanice nemají žádné informace o tom, že by povodeň poškodila některou z vodáren nebo měla dopad na kvalitu dodávané vody.

„Pokud má člověk vodu z veřejného vodovodu, provozovatel by ho měl informovat, zda je voda pitná, či nikoliv. Pokud je kvalita vody ohrožená, v takovém případě provozovatel preventivně vyzve lidi, aby vodu před požitím převařovali. Místo vody z vlastních studní by v těchto oblastech měli využívat vodu balenou nebo z dovezených cisteren. Po odeznění povodní je nutné studnu otevřít, odčerpat vodu a studnu vyčistit a vydezinfikovat – chemických prostředků na to existuje celá řada,“ říká Jaroslav Žák ze společnosti BWT.

Poškození vodovodní větve?

Může se také stát, že z kohoutku teče zakalená voda, aniž by o tom provozovatel věděl. K tomu obvykle dochází, pokud je poškozena menší větev vodovodní soustavy. Takovou vodu by lidé neměli pít a závadu by měli bez prodlení oznámit. Hrozbou záplavové vody jsou hlavně bakterie, které mohou způsobit průjmová onemocnění.

Voda ze studní nemusí být po povodních pitná…

Rozdílné zdroje

Kvalita surové pitné vody se skutečně může v jednotlivých regionech výrazně lišit i za běžných podmínek. Mnoho faktorů ovlivňuje složení a čistotu vody, která je dodávána do domácností. Jedním z hlavních důvodů je zdroj vody – voda může pocházet z povrchových zdrojů, jako jsou řeky a jezera, nebo z podzemních zdrojů, které mohou obsahovat různé minerály a látky v závislosti na složení půdy a geologických podmínkách v dané oblasti.

To, co ve vodě nechcete

Nežádoucí látky ve vodě, jako jsou těžké kovy (například olovo, rtuť nebo kadmium), měď, vysoké množství vápníku (tvrdá voda) nebo chlór, mohou ovlivňovat její kvalitu a chuť.

Těžké kovy mohou do vody pronikat z průmyslových zdrojů, starých potrubí nebo půdy, zatímco zvýšené množství vápníku je často přirozené a typické pro oblasti s vápencovým podložím. Nadměrný obsah chlóru ve vodě je zase spojen s procesem dezinfekce, která má za cíl eliminovat bakterie a mikroorganismy, ale zároveň může změnit vůni a chuť vody.

Filtrace pomůže

„Tomu však lze čelit filtrací vody a její speciální úpravou. Během tohoto procesu dochází k redukci nežádoucích částic, jako jsou těžké kovy (např. měď, olovo, nikl), zápachu a dalších látek narušujících chuť, jako je například chlór. Patentovaná technologie mineralizace přeměňuje místní vodu z kohoutku na chutnou, navíc doplněnou o magnesium, popřípadě o další látky,“ uzavírá Jaroslav Žák z BWT.