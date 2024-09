Před konzumací ovoce a zeleniny je samozřejmostí, že je omyjeme pod tekoucí vodou. Odstraní ale pouhé opláchnutí vodou také pesticidy, které jsou při pěstování běžně používány? Odpověď zní ne. Dobrá zpráva ale je, že vědci našli způsob, jak účinně odstranit nebezpečné látky běžnými prostředky, které najdeme v každé domácnosti.

Pesticidy se v zemědělství hojně používají k hubení hmyzu, plísní a dalších škůdců, kteří ohrožují produkci. Ty ale mohou ublížit i lidem, ale podle Agentury pro ochranu životního prostředí (EPA) je většina z nás vystavena malému množství, které nepředstavuje riziko.

I tak se mnoho lidí snaží omezit vystavení pesticidům mytím produktů. „Zda to ale skutečně nějak přispěje k jejich odstranění, nebylo prozkoumáno,“ poznamenává Dr. He z University of Massachusetts v Amherstu, která spolu se svým týmem hledala způsob, který nejlépe omyje pesticidy z ovoce.

Průběh výzkumu

V rámci přípravy experimentu byla jablka běžně pěstované odrůdy Gala vystavena působení thiabendazolu a fosmetu po dobu 24 hodin. Ovoce pak prošlo jednou ze tří metod čištění: vodou z vodovodu, roztokem bělidla Clorox a roztokem vody a jedlé sody (hydrogenuhličitanu sodného), který si většina lidí může připravit doma.

Studie dospěla k závěru, že ze všech tří metod je lázeň s jedlou sodou nejúčinnější pro rozsáhlé odstranění obou pesticidů. Oplachování ovoce v roztoku jedlé sody po dobu 12 minut bylo nejúčinnější pro odstranění thiabendazolu, zatímco 15minutové máchání v lázni s jedlou sodou bylo nejúčinnější pro odstranění fosmetu.

„Roztok jedlé sody je pravděpodobně nejúčinnější, protože pomáhá rozkládat molekuly pesticidů“, poznamenala výzkumnice při telefonickém rozhovoru pro Reuters. „A lze jej použít i pro mytí jiných druhů produktů. Jak dobře to bude fungovat, závisí na struktuře ovoce a zeleniny, ale je to metoda účinná pro většinu druhů,“ dodala.

Dr. Lili He a její tým použili koncentraci asi jedné čajové lžičky jedlé sody na dva šálky vody. Upozorňuje: „Nemusíte být přesní, lepší dát víc než málo.“

close info branislavpudar / Shutterstock zoom_in Pesticidy se v zemědělství hojně používají k hubení hmyzu, plísní a dalších škůdců, kteří ohrožují produkci

Oloupání je jistota

Část pesticidů pronikla hluboko do slupky, přičemž thiabendazol pronikl čtyřikrát hlouběji než fosmet. Žádná z metod mytí nedokázala zbytky zcela odstranit.

Hlouběji pronikající pesticidy by se sice daly odstranit oloupáním jablka, ale to by podle vědkyně znamenalo, že přijdeme o slupku bohatou na živiny. „Vždycky to byl oboustranný příběh,“ uzavírá.

close info Luis Echeverri Urrea / Shutterstock zoom_in Dr. Lili He a její tým použili koncentraci asi jedné čajové lžičky jedlé sody na dva šálky vody

Jak na očištění jablek od pesticidů

Jedlá soda je skvělá na čištění prakticky čehokoli, včetně jablek. Tato studie, která byla publikovaná v časopise Journal of Agricultural and Food Chemistry, zjistila, že čištění jablek jedlou sodou snížilo fungicidy o 80 procent a insekticidy o 96 procent.

Pro vytvoření nálevu smíchejte přísady v poměru: 1 lžička jedlé sody na 2 šálky vody. Poměr upravte pro větší mísu, do níž se vejdou všechna jablka, která potřebujete omýt.

Namočte jablka na 15 minut do roztoku. Poté jablka důkladně opláchněte, abyste spláchli zbytky jedlé sody.

Možná to není nejpraktičtější způsob, jak omývat ovoce pro každodenní konzumaci, pokud však máte čas, nabízí tato metoda zdravější a důkladnější způsob, jak snížit expozici škodlivým chemikáliím.